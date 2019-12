Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimars Adventskalender geöffnet

Auf dem Markt hat am Sonntag der Weihnachtsmann erstmals in diesem Jahr den Weimarer Adventskalender geöffnet. Wegen der Bauarbeiten am Rathaus ist dieser an der Märchenhütte untergebracht. Täglich um 15 Uhr öffnet der Rotrock die Tür für die Weimarer Kinder und verteilt Geschenke. Die Kinder danken es ihm mit einem kleinen Programm, bevor sie mit seiner Kutsche auf eine Marktrunde gehen dürfen.