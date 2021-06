Weimars Friedensstraße verliert ihre letzte Baulücke

Weimar. Eine halbseitige Straßensperrung ist für einen weiteren Wohnhausbau nötig.

Die eingeschränkte Verkehrsführung ist in der Friedensstraße Weimarern bereits bekannt: Erneut wird hier eine Baulücke geschlossen. Diesmal die schmale in der Friedensstraße 12. Kommende Woche wird für den Bau ein Kran aufgestellt.

Deshalb ist die Straße am Montag bereits auf eine Fahrspur reduziert worden. Vorfahrt hat der Verkehr in Richtung Langer Jakob. Wer in Richtung des Bauhaus-Museums fährt, muss dagegen warten.