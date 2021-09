Weimars Klassikstiftung gelingt spektakulärer Ankauf

Weimar. Es galt als verschollen. Jetzt tauchte ein Goethe-Manuskript aus dem West-Östlichen Divan bei einer Online-Auktion auf.

Die Handschriften-Sammlung des Goethe- und Schiller-Archivs ist um ein spektakuläres Albumblatt ergänzt worden. Wie die Klassik Stiftung Weimar weiter mitteilte, konnte die Freundesgesellschaft des Goethe- und Schiller-Archivs ein verschwunden geglaubtes Manuskript von Johann Wolfgang von Goethe auf einer Online-Auktion ersteigern. Es handelt sich um die zweite Strophe des Gedichtes „Freisinn“ aus dem „West-östlichen Divan“, die der Dichter an seinem 80. Geburtstag am 28. August 1829 niedergeschrieben hatte.

Zuletzt war eine Abbildung der Handschrift im populären Taschenkalender „Mit Goethe durch das Jahr“ 1957 abgedruckt. Eine Reproduktion hatte die Goethe-Forscherin Katharina Mommsen 1996 in ihre Publikation von Goethes Divan-Handschriften aufgenommen. Das Manuskript galt als verschollen und befand sich zuletzt in Privatbesitz. Die Rekonstruktion der Überlieferungsgeschichte ist nun eine Forschungsaufgabe, ebenso die Ermittlung, für wen Goethe die Zeilen an seinem Geburtstag niederschrieb. Die Authentizität des Blattes konnte aufgrund des Schriftflusses, Goethes eigenhändiger Unterschrift mit Datum sowie des Inhalts festgestellt werden.

Goethes „West-östlicher Divan“ ist mit über 200 Gedichten das umfänglichste Gedichtensemble seines Gesamtwerks. Was damals Irritation auslöste, findet heute ein stetig wachsendes Interesse: die Idee eines kulturübergreifenden west-östlichen und ost-westlichen Dialogs. Inspiriert wurde Goethe 1814 durch die eben erschienene Gesamtübersetzung des „Diwan von Mohammed Schemsed-din Hafis“. Die Verse des persischen Dichters Hafis begeisterten Goethe und ließen ihn in rascher Folge Gedichte für seinen „Deutschen Divan“ vollenden. Goethes eigenhändige Divan-Handschriften zählen zu den kostbarsten Goethe-Handschriften überhaupt. Sie sind zum größten Teil im Nachlass des Dichters im Goethe- und Schiller-Archiv überliefert und gehören zum Unesco-Weltdokumentenerbe.