Weißes Pulver: Mehrstündiger Gefahrguteinsatz an A4-Rastplatz Eichelborn

Gefahrguteinsatz am Rastplatz Eichelborn an der A4

Am Rastplatz Eichelborn an der A4 gab es am Mittwoch einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz. Ein zunächst als Gefahrgut eingestuftes weißes Pulver stellte sich am Ende als harmlos heraus.

Foto: Fabian Peikow