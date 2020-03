Eine Hörgeräteakustikerin setzt ein Hörgerät in das Ohr einer Hörgeschädigten.

Weiter Rat bei Hörproblemen

Weimar. Vorerst einstellen muss der Deutsche Schwerhörigenbund in Weimar seine persönlichen Beratungen im "Haus des Miteinander Hören's" in der Bonhoefferstraße. Dennoch möchte der soziale Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen seine seit zwölf Jahren bewährte Unterstützung nicht komplett ausfallen lassen. Dabei werden Betroffene und deren Angehörige zu allen Fragen informiert, die im Zusammenhang mit einer Hörminderung stehen, ebenso zur Hörgeräte-Versorgung sowie Fragen zur beruflichen Rehabilitation und der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises.

Wegen der Infektionsgefahr findet die Beratung -- zunächst geplant bis zum 20. April -- jetzt immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr telefonisch, per Fax und E-Mail statt. Dazu stehen folgende Kontakte bereit: Telefon 03643 / 422155; Fax 03643 / 422157; Handy: 0173 / 3911221 oder E-Mail sozialerdienst@ov-weimar.de. red

