Von den jüngsten Attacken auf die Gedenkstelen war auch jene für Dora Wibiral und Dorthea Seeligmüller in der Belvederer Allee betroffen.

Weitere zwei Stelen, die zum „Rendezvous mit der Geschichte“ an Rebellen aus Weimar erinnern, sind beschmiert worden. Dieses Mal jene für Martin Luther und Rosa Luxemburg am Palais sowie die für das erste offen lesbisch lebende Paar Dora Wibiral und Dorthea Seeligmüller in der Belvederer Allee. Nach Angaben der Kripo wurde für die Schriftzeichen erneut schwarze Farbe verwendet.