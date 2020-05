Weimar. Am Kindertag, 1. Juni (Pfingstmontag), findet in der Stadtkirche bei Pfarrer Kircheis der nächste familienfreundliche Gottesdienst statt.

Ihren nächsten familienfreundlichen Gottesdienst bietet die evangelische Kirchengemeinde Weimar am Pfingstmontag, 1. Juni, um 11 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) an. Da derzeit aufgrund der Hygienevorschriften keine Kindergottesdienste stattfinden können, entschied die Kirchengemeinde sich für den familienfreundlichen Gottesdienst.