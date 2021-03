Wieder Stromausfall in der Weimarer Lönsstraße

Ein neuerlicher Kabelfehler führte am Samstag zu einem weiteren Stromausfall in der Hermann-Löns-Straße.

Weimar. Sechs Stunden ohne Strom blieben am Samstag Anwohner der Herrmann-Löns-Straße in Weimar.

Erneut waren am Samstag zehn Haushalte in der Hermann-Löns-Straße 16 bis 34 von einem Stromausfall betroffen. Dieser dauerte sechs Stunden. Nach Angaben der Energienetze Weimar (ENWG ) musste das vor einer Woche in der Hermann-Löns-Straße nach einem Defekt reparierte Kabel wegen eines weiteren Fehlers erneut ausgegraben und repariert werden. Dieser neue Fehler war nahe der alten Fehlerstelle. „Bedauerlicherweise waren die gleichen Anwohner von der Stromabschaltung für die Reparatur betroffen", die um 12.45 Uhr begonnen hatte, betonte die ENWG KG. Sie prüfe nun, ob in nächster Zeit die gesamte Kabelstrecke ausgewechselt werde.