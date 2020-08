Felix Leibrock in der augenzwinkernden Deko, mit der ihn die Ottstedter in der Kirche St. Nikolai empfingen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wiedersehen in St. Nikolai

Die Kirche St. Nikolai kennt Felix Leibrock noch aus jener Zeit, da er Pfarrer in Weimar und im Weimarer Land war. So war es auch kein Wunder, dass sich am heißen Samstagnachmittag mehr als 30 Zuhörer dort einfanden, als er über seine Bücher „Nur im Dunkeln leuchten dir Sterne“ und „Wenn der Sommer kommt, tanzen die Träume“ sprach.





Leibrock bringt stets Lebenserfahrung und Erlebnisse mit den Protagonisten seiner Romane in Verbindung, versteht seine Geschichten als Lebenshilfe. So wird auch seine jüngste Lebenserfahrung – eine geglückte Watzmann-Besteigung nach einem gescheiterten ersten Anlauf – in einen Roman eingehen. Die Ottstedter dankten ihm den Besuch mit einer augenzwinkernden Dekoration: Sonnenschirm, Gartenstuhl und -tisch sowie Liegestuhl und Schwimmflossen. Eben all das, worauf er für den Besuch in Ottstedt verzichtet hatte.

Wann Felix Leibrock dem Dorf seinen nächsten Wunsch erfüllt, muss der Familienrat entscheiden. Die Ottstedter würden ihn gern wieder einmal Heiligabend in St. Nikolai begrüßen.