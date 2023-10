Wiedersehen in Weimar führt Deutschlands „Baustoffler“ der ersten Stunde zusammen

Im Shakespeares an der Marktstraße begrüßten sich Ingenieure und Ingenieurinnen, die im Herbst 1953 als erste in Deutschland ein Studium für Baustoffkunde aufgenommen haben.

Weimar. Erste Studierende der seinerzeit neuen Fakultät mit Professor Friedrich August Finger begehen ihr 70-jähriges Immatrikulations-Jubiläum. Sie waren Pioniere:

Ein mehr als ungewöhnliches Treffen hat zu Wochenmitte in Weimar stattgefunden: Quasi die „Keimzelle“ des heutzutage so renommierten F.-A.-Finger-Instituts für Baustoffkunde an der Bauhaus-Universität Weimar ist dabei zusammengekommen. Im Shakespeares an der Marktstraße begrüßten sich neun Baustoffingenieure und -ingenieurinnen, die im Herbst 1953 gemeinsam mit 35 weiteren Kommilitoninnen und Kommilitonen einer persönlichen Einladung des damaligen Professors Friedrich August Finger gefolgt sind und die sich dessen Ideen zu einem Studium für Baustoffkunde angeschlossen haben. Sie haben damit eine neu gegründete Fakultät für Baustoffkunde an der damaligen Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar (HAB), der heutigen Bauhaus-Universität, mit Leben erfüllt.

„Ein solches Fachstudium war damals in Deutschland etwas völlig Neues“, blickte mit Albrecht Teschner einer der damaligen Studierenden gegenüber unserer Zeitung zurück. Der Ruf von Professor Finger sei ebenso an Professoren und junge Wissenschaftler verschiedener anderer Universitäten und Forschungs-Einrichtungen einschlägiger naturwissenschaftlicher und technischer Disziplinen gegangen, die gemeinsam mit Lehrkräften der HAB dazu beigetragen hätten, das neue Berufsbild eines Diplom-Ingenieurs für Baustoffe zu gestalten. Der Studiengang hat sich laufend erweitert. Aus der Fakultät Baustoffkunde wurde das F.-A.-Finger-Institut für Baustoffkunde (FIB), das außer durch Lehre und Forschung auch durch seine regelmäßigen Fachkongresse „Ibausil“ zu internationaler Bedeutung gelangt ist.

Mehr als Tausend Studenten in Baustoffkunde zum Diplom-Ingenieur ausgebildet

„Obwohl es administrative Aufs und Abs gegeben habe, sind im Verlauf der vergangenen 70 Jahre weit mehr als Tausend Studenten der Bauhaus-Universität zum Diplom-Ingenieur für Baustoffkunde ausgebildet worden“, berichtete Teschner. Allein in der Stadt Weimar hätten sich in der Folge auf diesem Fachgebiet die verschiedensten Unternehmen, Forschungs-Institute oder Prüfeinrichtungen gegründet, „die zum Beispiel mit Ibutec und dem Institut für Angewandte Bauforschung (IAB) und anderen insgesamt mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen“.

Und diese Entwicklung setze sich fort: Zur weiteren Förderung der Forschung und Lehre auf dem Fachgebiet Baustoffe wurde in Weimar erst kürzlich ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von 44 Millionen Euro beschlossen (wir berichteten). Der Ausbau und Aufbau neuer Forschungs- und Laborgebäude am Standort Coudraystraße ist gegenwärtig die größte Baustelle in Weimars Zentrum.

Die noch reisefähigen „Baustoffler“ der ersten Stunde, aus dem Gründungsjahrgang 1953, die weit verstreut in Deutschland und darüber hinaus in ihrem Beruf tätig waren, begingen am 4. Oktober ihr 70. Immatrikulations-Jubiläum, und zwar wieder hier in ihrem beruflichen Geburtsort Weimar. Und im Verlauf dieser Jahre sind deren ehemalige Studien-Kontakte natürlich längst zu freundschaftlichen Beziehungen untereinander geworden, so Teschner erfreut.

Zum Jubiläum blätterten sie in alten Fotoalben und erinnerten sich daran, dass Baustoffkunde ursprünglich nicht der Studienwunsch aller gewesen ist. Rückblickend aber sind sie stolz darauf, die Tradition in Weimar begründet zu haben.