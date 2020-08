Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wiedersehen mit Studienort

Mit Pascal Salzmann setzt am Sonntag, 9. August, 18 Uhr, ein Absolvent der Hochschule für Musik Franz Liszt den Weimarer Orgelsommer in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) fort. Der 1994 in Friedrichroda geborene Organist ist seit Oktober 2019 Kantor und Organist an der Stadtkirche Waldbröl. Auf seinem Programm stehen Werke von Bach, Vierne und Merkel.