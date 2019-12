Weihnachtskonzert 2019 der Wiener Sängerknaben in der Weimarhalle. Der Haydnchor ist mit Kapellmeister Jimmy Chiang auf Deutschlandtournee.

Mit ihrem 25-köpfigen Haydnchor gaben die Wiener Sängerknaben ein Gastspiel in der Weimarhalle.

Wiener Sängerknaben singen in Weimar

Die Wiener Sängerknaben in Weimar. Der Knabenchor aus der Wiener Hofburgkapelle gastierte am Donnerstag mit seinem Haydnchor in der Weimarhalle. Als einer von vier Konzertchören bestreitet er 2019 die Deutschland-Tournee der Weihnachtskonzerte. Das Publikum hörte unter Leitung von Kapellmeister Jimmy Chiang Chorwerke von Praetorius über Schubert bis zu Karl Neuner.