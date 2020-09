Tiefengruben. Ein Fund bei Tiefengruben am Freitagabend sorgt für Aufregung.

Wildschwein-Kadaver zum Test in das Landeslabor transportiert

Ein Wildschwein-Kadaver, gefunden am Freitagabend von einem Spaziergänger mit Hund bei Tiefengruben, sorgte nicht nur im Südkreis für Aufregung. Das schätzungsweise 70 Kilogramm schwere Tier lag auf einer Wiese unweit eines Maisfeldes zwischen Tiefengruben und der Zentralklinik. Der diensthabende Amtstierarzt des Kreises, Michael Schmidt, stellte den Kadaver am Samstag sicher und transportierte ihn in das Landeslabor nach Bad Langensalza.