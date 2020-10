Winterzeit für eine Weimarer Schönheit

Sie ist eine der schönsten Uhren im öffentlichen Straßenraum von Weimar, was aber auch sie nicht vor der „Winterzeit“ bewahrt. Im Uhren- und Schmuck-Geschäft von Christine Patz wurden die ersten Uhren bereits vor dem Wochenende umgestellt. Das Schmuckstück an der Hauswand aber stellt Uhrmacher Jens Saat pünktlich in der Nacht zum Sonntag um. Von der Leiter aus sorgte er am Freitag nur für eine kleine Schönheitskorrektur.