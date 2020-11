Bis in den Abend sah Nicole Renner am Mittwoch häufiger nach den Nachrichten als sonst. Sie betreibt den Mode-Express No. 1 am Eck von Markt und Frauentorstraße in Weimar und war durch die Vorabmeldungen zur Videokonferenz von Bund und Ländern aufgeschreckt: „Was, 25 Quadratmeter pro Kunde? Dann darf ich ja nur noch einen Kunden ins Geschäft lassen?“

Diese Absicht hätte das Modegeschäft mit seinen 45 Quadratmetern ein weiteres Mal zurückgeworfen. So war die Geschäftsfrau am Abend doch erleichtert, dass wenigstens dieser Kelch an ihr vorüberging. Die Kundenfrequenz ist ohne auswärtige Besucher in Weimar derzeit ohnehin nicht gut.

Ähnlich geht es dem neuen Wäschefachgeschäft „Gando Lingerie“ nebenan. Das ist noch ein Stück kleiner. Da es erst dieser Tage eröffnen konnte, sind die wenigen Kunden in der Weimarer Altstadt unter den Bedingungen des Teillockdowns ohnehin Gift. Dabei will das Fachgeschäft für Frauen mit seinem Sortiment über alle Größen hinweg eine Angebotslücke in der Innenstadt füllen. Nun ist Geduld gefragt.

Geduld braucht auch Tanya Harding am Wielandplatz. Ende September erst eröffnet, hatte ihr Bistro nichts vom gut besuchten Sommer in Weimar. Ihr fehlen zwei Monate Umsatz und die Möglichkeiten zu Kochkursen, Show- und Messeauftritten. Die To-go-Angebote reichen auch nicht aus, um das fünfköpfige Team zu bezahlen, so dass Tanya Harding auf Kurzarbeit zurückgreifen musste. Inzwischen merkt sie allerdings, dass sie mit Einkauf, Kochen, Backen und Verkauf im Bistro langsam an ihre Grenzen kommt. Aber: Sie bleibt optimistisch.

Auch Daniela Schob will nicht jammern: „Natürlich ist es hart“, sagt die Innenstadt-Wirtin. „Die Kollegen sind zum zweiten Mal in Kurzarbeit, die Gaststätte ist geschlossen. Was bleibt uns übrig? Da müssen wir jetzt eben mal durch. Ich sehe keine Alternative. Aber es gibt eben immer noch Menschen, die das alles nicht ernst nehmen, sich unbedingt herzen und Party machen müssen.“ Das ärgert die Wirtin, die Mittwoch ebenfalls auf die Nachrichten aus Berlin wartete. Sie hätte sich sogar früher härtere Schritte gegen die zweite Welle gewünscht, damit das ganze Land schneller zum Ziel kommt.