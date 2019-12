Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin im Weimarer Land

Adventskonzert im Schloss

Der Blankenhainer Lindenstadt-Chor und die „Chorgelpfeifen“ der städtischen Lindenschule geben in der Adventszeit ein gemeinsames Konzert. Am Donnerstag, 5. Dezember, singen die Chöre um 16 Uhr im Blankenhainer Schloss. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Hammerstedt versammelt sich

Zur Einwohnerversammlung treffen sich am Mittwoch, 4. Dezember, die Hammerstedter um 19 Uhr in der alten Schule. Sie reden über die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, über die Gestaltung der Fläche, auf der der alte Konsum abgerissen wurde, und über den Planungsstand für den Hochwasserschutz.

Rat tagt in Daasdorf

In öffentlicher Sitzung tagt am Donnerstag, 5. Dezember, Buttelstedts Ortschaftsrat. Ab 19.30 Uhr trifft das Gremium diesmal im Gemeindesaal von Daasdorf Beschlüsse unter anderem zu Bauanträgen.

Beratung für Kleingärtner

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet am Donnerstag, 5. Dezember, Kleingärtnern und weiteren Grundstückseignern in Kranichfeld die Möglichkeit, von 13.30 bis 14.30 Uhr im VG-Gebäude, Alexanderstraße 7, Wasser- und Bodenproben zur Analyse einzureichen.

Adventfeiern für Senioren

Zu ihren großen Seniorenweihnachtsfeiern haben für Mittwoch, 4. Dezember, die Städte in südlichen Weimarer Land eingeladen: Blankenhains Bürgermeister Jens Kramer für 14 Uhr ins Schloss, sein Bad Berkaer Amtskollege Michael Jahn ebenfalls für 14 Uhr ins Zeughaus.

Feininger im Konzert

Ihr traditionelles Doppelkonzert im Advent geben die Feininger-Gymnasiasten auch 2019. Am Freitag, 6. Dezember, sind sie in Buttelstedts Kirche St. Nikolai zu hören, am Freitag darauf, 13. Dezember, in Mellingens Kirche St. Georg. Beide Konzerte beginnen um 18 Uhr.