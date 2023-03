Schon seit Tagen laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier am Freitag auf dem Stéphane-Hessel-Platz.

Wohnen steht am Wochenende in Weimar im Mittelpunkt

Weimar. Zum Eröffnungsfest an diesem Freitag bis einschließlich Sonntag erwartet Besucher ein buntes Kultur-Programm in Weimar.

Die ersten Vorboten sind in der Weimarer Innenstadt bereits zu sehen. An fünf Standorten macht die Fotoserie „Wie Weimar wohnt“ aufmerksam auf das Themenjahr „Wohnen“ der Klassik Stiftung, das mit einer Auftaktveranstaltung über das ganze Wochenende, einem umfangreichen Programm und insgesamt zwölf Ausstellungseröffnungen einhergeht.

Zum Eröffnungsfest von Freitag bis einschließlich Sonntag warten Installationen, ein umfangreiches Programm aus Performances, Kreativangeboten und Kurztouren auf die Besucherinnen und Besucher. Eine abschließende Matinee der Weimarer Kontroversen widmet sich unter dem Titel „Hier könnten zwölf Familien wohnen“ den politischen Dimensionen des Wohnens, teilt die Klassik-Stiftung mit.

Der Freitag:

Bereits seit einigen Tagen wird vor dem Bauhaus-Museum aufgebaut. Denn dort soll am Freitag, ab 18 Uhr, das Eröffnungsfest steigen. In diesem Rahmen werde beispielsweise die Installation „Marta und Benita“ von Anny und Sibel Öztürk auf den Plätzen vor dem Bauhaus-Museum und dem Museum Neues Weimar eröffnet, bevor um 18.30 Uhr dann zur Ausstellung „Wege nach Utopia: Wohnen zwischen Sehnsucht und Krise“ eingeladen werde. Performances und ein Konzert mit Lilabungalow runden das Programm ab. Um 20 Uhr soll es zudem eine Fassadenprojektion sowie eine Pop-up-Bar geben. Ebenfalls ab 20 Uhr werde zur Taschenlampentour ins Neue Museum eingeladen. Ab 23 Uhr steht eine After-Show-Party in der Galerie Eigenheim auf dem Plan.

Der Samstag:

Werkstattangebote für Kinder und Familien, Wohnlabor unterwegs, Fotobox, Mitmachangebote: Zum Familienfest wird bei freiem Eintritt am Samstag von 10 bis 17 Uhr in das Bauhaus-Museum geladen. Um 11 und um 14 Uhr soll es Puppentheater geben: „Kasper allein zu Haus“.

Im Weimarer Stadtschloss lockt das „Wohnlabor zum Mitmachen“. Von 14 bis 18 Uhr steht unter dem Titel „Wie wohnst du?“ ein Austausch im offenen Wohnzimmer auf dem Programm. Um 11 und um 14 Uhr startet je eine geführte Tour unter dem Motto „Wohnperspektiven am Beispiel von Stadtschloss, Goethes Gartenhaus und dem Römischen Haus“.

Im Goethe-Wohnhaus werde um 16.30 Uhr eine 3D-Medienstation eröffnet, um 18 Uhr die Ausstellung „Klassisch konsumieren – Bertuch und das Journal des Luxus und der Moden“ in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und um 20 Uhr im Schiller-Museum die Ausstellung Power-House.

Der Sonntag:

Am Sonntag geht es informativ im Bauhaus-Museum weiter. „Hier könnten zwölf Familien Wohnen“ lautet der Titel einer Podiumsdiskussion. Beginn ist um 11 Uhr. Auf dem Podium diskutieren über das Wohnen in Weimar Friederike von Rosenberg, Direktorin Schlösser, Gärten und Bauten der Klassik Stiftung Weimar, Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos), Amadeus Krämer, Mitbewohner der Wohngemeinschaft im Haus Hababusch, und Max Welch Guerra von der Bauhaus-Universität.

Bereits am Donnerstag wurde die Ausstellung „Dichterhaushalt und Lebenskunst – Vom Wohnen um 1800“ im Goethe- und Schiller-Archiv eröffnet.