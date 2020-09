Weimar. Im Rahmen der Sonderausstellung „‘Ich muss… den Menschen ihr eigenes Spiegelbild zeigen‘ – Alfred Ahner als Chronist des Landes Thüringen“ im Stadtmuseum Weimar findet am Sonntag, 20. September (Weltkindertag), von 15 bis 17 Uhr die Kinder- und Familienveranstaltung „Zeichnen in der Ausstellung“ mit Diana Trojca statt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Alfred Ahner war eine absolute Ausnahmeerscheinung unter den Thüringer Künstlern. So dokumentierte er nicht nur als einziger mit mehr als 100 Zeichnungen zwischen 1924 und 1931 beziehungsweise seit 1946 den parlamentarischen Alltag mit den Skizzen aus dem ersten und zweiten Thüringer Landtag, sondern alles, was ihm in jener Zeit gesellschaftlich festhaltenswert erschien. Die Ausstellung ist bis 8. November zu besichtigen. In den Ausstellungsräumen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.

=fn?Eb ejf Ufjmofinfs{bim bvg 25 Qfstpofo cfhsfo{u xvsef- jtu fjof Âonfmevoh fnqgfimfotxfsu )Ufmfgpo Nvtfvntlbttf; 147540937146*/=0fn?