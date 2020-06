Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeiss-Drucker für Kindergärten

Was tun mit gebrauchten, aber hochwertigen und voll funktionstüchtigen Druckern bei Zeiss, wenn diese dort ausgetauscht und durch neue Geräte ersetzt werden? Zur Entsorgung viel zu schade, dachte sich Roberto Anler aus Weimar, Mitarbeiter der Firma Cancom, die für Zeiss IT-Dienstleister sind. Anler wandte sich an den Weimarer Stadtrat Wolfram Wiese, ob er Einrichtungen wisse, in denen die Drucker noch einen guten Zweck erfüllen können.

Wiese wusste. „Ich habe sofort an die Kindergärten in Weimar gedacht. Da gibt es immer viel auszudrucken, zu scannen und zu kopieren“, sagte der frühere Sprecher des Stadtelternrates. Begonnen wurde mit mehr als einem Dutzend Drucker für die Kindergärten der Hufeland-Trägergesellschaft (HTG). Mit der Vermittlung weiterer Geräte an andere Kita-Träger und soziale Einrichtungen wurde bereits begonnen.