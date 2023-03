Zentralklinik Bad Berka mit fünf Vorträgen bei Erfurter Gesundheitsmesse

Erfurt. Bad Berkaer Chefärzte sind zu Gast mit ihren Ausführungen unter anderem zu Orthopädie und Kardiologie.

Ein Informationsstand und fünf Vorträge – das ist der Beitrag der Zentralklinik Bad Berka zur Gesundheitsmesse am Wochenende in Erfurt. Am Samstag und Sonntag (4./5. März) jeweils von 10 bis 18 Uhr ist sie geöffnet. Vorträge halten die Chefärzte der Kliniken für Orthopädie und Unfallchirurgie, Neurologie (beide am Samstag), Nephrologie, Kardiologie und Onkologie (alle am Sonntag). Themen wie Schlaganfall, Herzschwächen und Krebs-Therapien stehen dabei auf der Agenda.