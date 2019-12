Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu wenig Kontrollen in Weimar

Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch wird in Weimar derzeit nur jede zweite vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle durchgeführt. In Thüringen stehen nur Erfurt und der Kyffhäuserkreis schlechter da. Sebastian Götte, Sprecher der Weimarer Bündnis-Grünen, nennt das einen echten Skandal. Öffentliche Organe kämen ihrer Aufsichtspflicht nicht hinreichend nach. „Wenn Kontrollen gefährdet sind, weil nicht genügend Personal zur Verfügung steht, dann kann die Lösung nicht sein, dass diese entfallen“, so Götte. Der für den Bereich verantwortliche Bürgermeister Ralf Kirsten räumte das Problem ein: „Wir arbeiten an einer Lösung.“