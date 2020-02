Zum Abschluss Friedensnetz geknüpft

Zum Abschluss wurde von den 85 Jungen und Mädchen mit ihren 25 Betreuern ein großes Friedensnetz geknüpft. Es stand zudem als Symbol für Freundschaft, Verbundenheit und Verlässlichkeit. Mit dem Abschlussgottesdienst gingen am Mittwoch in der Johannes Landenberger Schule die Kindertage der Evangelischen Kirchengemeinde Weimar zu Ende. „Mut tut gut“ hatten die Kinder an drei abwechslungsreichen Tagen am Beispiel von Königin Ester aus dem Alten Testament erfahren. Die Landenberger Schule bot wiederum einen perfekten räumlichen Rahmen.