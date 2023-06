Zusteller vergisst Handbremse, Jugendliche stürzen mit Mopeds - Die Polizeimeldungen aus Weimar

Ein ungesicherter Transporter ist am Mittwoch bei Weimar einen Hang hinabgerollt (Symbolbild).

Weimar. Ein Paket-Zusteller hat am Mittwoch vergessen, die Handbremse seines Transporters anzuziehen. Das Fahrzeug rollte einen Hang hinab. Das und weitere Polizeimeldungen aus Weimar.

Der Fahrer eines Transporters hat am Mittwoch gegen 18.50 Uhr in der Obergasse in Kranichfeld geparkt, um Pakete zuzustellen. Laut Polizei vergaß er beim Verlassen des Fahrzeuges, die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug sei selbstständig den Hang hinab und über eine Grünfläche gerollt.

Dabei habe der Transporter ein Verkehrszeichen touchiert und sei im Anschluss mit einem geparkten Pkw kollidiert. Am Transporter sei ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro und am Pkw von 2500 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Mopedfahrer rutscht auf Split aus und verursacht Kollision

Die Fahrer zweier Kleinkrafträder und ihre Mitfahrer sind am Mittwoch gegen 17.15 Uhr über die Weimarische Straße in Großobringen in Richtung Unterdorf gefahren. Laut Polizei rutschte das vorausfahrende Moped auf dem Rollsplit weg und es kam zum Sturz.

Der nachfolgende Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können und es sei zur Kollision gekommen. Alle beteiligten Jugendlichen haben dabei Verletzungen erlitten. Ein junger Mann habe eine Oberschenkelfraktur davon getragen, ein weiterer Verbrennungen vom Auspuffrohr an den Beinen und ein Dritter Abschürfungen an den Beinen. Sie seien zur Behandlung ins Klinikum gebracht worden. Der vierte Jugendliche habe über Schmerzen im Bein geklagt, habe aber nicht medizinisch versorgt werden müssen. An den Kleinkrafträdern sei Sachschaden entstanden.

Polizei erwischt alkoholisierten Fahrradfahrer

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.05 Uhr in der Buttelstedter Straße in Weimar einen 35-jährigen Fahrradfahrer kontrolliert. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,61 Promille. Der Mann sei im Streifenwagen zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht worden.

Unbekannte stehlen E-Bike im Wert von 6000 Euro

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein mittels Kettenschloss gesichertes Fahrrad vom Hof eines Grundstücks in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Weimar gestohlen. Laut Polizei habe das E-Bike, Model Multicharger GT Vario 750, einen Wert von rund 6000 Euro. Das Ortungsgerät sei ohne das Fahrrad in der Berliner Straße gefunden worden. Hinweise zum Täter gebe es derzeit nicht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.