Zwei kleine Tannrodaer im großen Leipziger Stadion

Vor 40.000 Menschen auf den Rasen eines Bundesliga-Stadions laufen: Anton Wiede und Louis Pahnke wissen seit dem Wochenende, wie sich das anfühlt. Die beiden achtjährigen Tannrodaer gehörten zu den 22 Glücklichen, die der Radiosender MDR Jump unter rund 2000 Bewerbern ausgelost hatte, um als Einlaufkinder die Mannschaften von RB Leipzig und Werder Bremen in die Red-Bull-Arena zu begleiten. „Es war leider sehr schnell vorbei, aber ein unvergessliches Erlebnis“, strahlte Zweitklässler Anton noch Tage danach.

Seine Liebe zum Fußball ist noch relativ jung: Während der Weltmeisterschaft 2018 in Russland begann Anton, mit seinen Eltern Yvonne und Maik vor dem Fernseher mitzufiebern. Auch wenn Deutschland früh ausschied – die drei Spiele des DFB-Teams genügten, um Anton ein Idol zu bescheren: Manuel Neuer. Wie dieser wollte auch er nun ein Torwart sein. Und meldete sich noch in jenem Sommer zusammen mit seinem besten Freund und Klassenkameraden Louis beim SV Tonndorf an. Seitdem kicken die beiden in der F-Junioren-Kreisliga. Anton durfte tatsächlich ins Tor, „und nicht nur ich sage, er hat Talent“, schmunzelt Papa Maik, der kein Spiel verpasst.

Louis spielt im Angriff und war derjenige von beiden, der als Erster auf die Radio-Aktion aufmerksam wurde. Er hatte schon seine Zusage, als Anton sich bewarb – und eine Woche später ebenfalls den positiven Bescheid bekam.

Es war nicht ihr erster Besuch im Leipziger Stadion: Im April beim 5:0 gegen Hertha BSC durften die Jungs zum ersten Mal die Atmosphäre eines Bundesligaspiels genießen. Nun aber sollten sie mittendrin sein: Eine Stunde vor Spielbeginn war Treffen an der Arena, wo ein Mitarbeiter die Kinder abholte und ihnen die Einlauf-Trikots übergab. Die Eltern durften derweil schon einmal ihre reservierten Plätze auf der Tribüne einnehmen. In der Kabine durften Anton und Louis die vom Aufwärmen zurückkommenden Spieler schon mal abklatschen, sich in den Katakomben mit dem RB-Maskottchen fotografieren lassen. Und dann war es auch schon soweit: Anton bekam wie erhofft den Leipziger Torwart Peter Gulacsi zugewiesen und rannte an dessen Hand auf das Feld. Louis hatte die Ehre mit Kevin Vogt von Werder Bremen.

Nach dem obligatorischen Foto rannten die Kinder zurück in den Spielergang. Eine Viertelstunde nach Spielbeginn saßen die beiden dann mit vor Aufregung glühenden Gesichtern bei ihren Eltern auf der Tribüne, gerade noch rechtzeitig, um das 1:0 der Leipziger zu sehen. Die vom Radiosender gestellten Einlauftrikots durften sie behalten.

Die Karten für den nächsten Trip nach Leipzig sind schon bestellt und geliefert: Am 14. März, wenn RB gegen den SC Freiburg spielt, sitzen Anton und Louis wieder auf der Tribüne. Und selbstverständlich träumen beide spätestens seit dem Wochenende davon, selbst irgendwann mal Profi-Fußballer zu sein.