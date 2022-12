Zwei temporäre Läden locken in Weimars Innenstadt

Weimar. Alternativangebot zur „Feinen Weihnacht“ soll auch lokale Händler im Herzen von Weimar unterstützen.

In Weimars Innstadt gibt es seit Donnerstag ein neues Ladengeschäft, das quasi aus dem Nichts in der Marktstraße auftauchte. Drinnen sitzt am Nachmittag Anne Keil, Keramik-Künstlerin aus Erfurt, die dort handgefertigte Töpferware feilbietet. „Ich bin heute hier angekommen und habe festgestellt, dass ich ja deutlich mehr Platz habe“, sagt sie. In den nächsten Tagen wolle sie das Sortiment ausbauen. Und nach dem verkaufsoffenen Sonntag das Geschäft an den nächsten weitergeben.

Klingt alles spontan, liegt aber wohl im Wesen eines solchen Pop-Up-Ladens. Verantwortlich für diesen und einen weiteren, der ab Sonntag wenige Meter entfernt in der Windischenstraße öffnen soll, ist Silvia Kämpfer vom Innenstadtverein. Wegen fehlender Planungssicherheit für die „Feine Weihnacht“, die traditionell in Vor-Corona-Zeiten in der Notenbank in Weimar zum Einkauf lockte, gibt es in diesem Jahr das Alternativangebot. Initiiert hätten das dreier Händlerinnen aus der Innenstadt, namentlich Sybille Richter, Anja Mai und Christiane Werth.

„Ich weiß, wie es den Händlern in der Innenstadt geht“, sagt Anja Kämpfer. Die Pandemiezeiten hätten sie weggesteckt aber die Inflation gehe an die Substanz. „Die Kaufkraft der Menschen ist geschwunden“, sagt Anja Kämpfer und hofft indes, dass sich das mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft zumindest ein wenig relativiert. Die beiden Pop-Up-Stores im Herzen der Stadt sollen dazu ihren Teil beitragen. Kernöffnungszeit der Läden sei von 10 bis 18 Uhr, wobei diese nicht in Stein gemeißelt ist. „Wir dürfen uns selbst takten“, sagt Anne Keil. Und öffnet zwischen 12 und 19 Uhr.

Der gemütliche Laden in der Marktstraße 13, in dem neben Keramik gerade auch Schmuck vom Weimarer Libellen Garten angeboten wird, beheimatete früher ein Café und wird unlängst vom Kinderladen Matz & Murkel für etwaige Kursangebote genutzt. „Der erste Kurs hat dort auch schon stattgefunden, aber im Dezember gibt es keine mehr“, sagt Anja Kämpfer. Matz & Murkel hätten daher die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Ab Sonntag soll dann auch in der Windischenstraße 15 geshoppt werden können. Dort habe die Betreiber der Galerie Unartig Platz für einen weiteren Pop-Up-Laden bereitgestellt. Rund zehn verschiedene Händler sollen sich bis Weihnachten die Klinken in den beiden Geschäften in die Hand geben. Höhepunkt der Aktion ist dann das Gewinnspiel. „Mit tollen Preisen“, sagt Anja Kämpfer. Die Verlosung finde am 22. Dezember in der Märchenhütte statt.