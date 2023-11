Zwei Verletzte bei Brand in Weimar

Weimar. Bei einem Brand in einer Gartenanlage in Weimar wurden zwei Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften vor Ort.

In der Nacht zum Freitag wurde die Feuerwehr Weimar zu einem Brandeinsatz in eine Gartenanlage am Rödchenweg in Weimar alarmiert. Vor Ort stand bei Eintreffen der Feuerwehr eine Gartenlaube in Vollbrand. Durch den Brand seien zwei Personen leicht verletzt worden, informierte ein Sprecher der Stadt. Sie wurden in das Klinikum Weimar gebracht.

Am Einsatz beteiligt waren insgesamt 27 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Weimar-Mitte. Zusätzlich wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle alarmiert.

