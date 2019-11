Zweite Bushaltestelle am Lindenberg-Sportplatz

Weimar. Es ist schon über ein Jahr her, dass Peter Kleine erstmals andeutete, gebe ein Unternehmen, das sich für einen Neubau auf dem EOW-Gelände interessiert. Kleine und größere Aufschreie folgten: Überschwemmungsgebiet, nicht genehmigungsfähig. Genauere Auskunft auf eine Stadtratsanfrage scheiterte noch am fehlenden Hochwasserschutzkonzept des Landes.

In der Einwohnerversammlung für Oberweimar/Ehringsdorf lüftete der Oberbürgermeister nun erstmals das Geheimnis etwas: Ein renommiertes Weimarer Ingenieurbüro mit mehreren Niederlassungen in Deutschland brauche einen neuen Standort in Weimar. Es gehe um 40 bis 50 Arbeitsplätze.

Nach Angaben von Peter Kleine werde derzeit geprüft, ob und wie sich der Hochwasserschutz durch das sogenannte Flutmuldensystem und der Erhalt eines Gebäudes verbinden lassen. Denn eines steht fest: Für den Hochwasserschutz und das Flutmuldensystem muss ein Großteil der EOW-Bebauung weichen. Dazu gehören unter anderem zwei große städtische Hallen und die immensen Betonflächen, die das Gelände versiegeln.

Neuordnung braucht Ansiedlung

Ohne Ansiedlung kann sich Kleine schon aus Kostengründen keinen Rückbau auf dem Gelände vorstellen. „Alles bliebe für längere Zeit, wie es ist.“ Ältere Schätzungen gingen von mindestens 600.000 Euro Abrisskosten aus. „Wir werden die Ergebnisse der Prüfung dem Ortsteilrat vorstellen, sobald Ergebnisse vorliegen“, sagte Peter Kleine in der Einwohnerversammlung. Wenn sich die Chance zur Neuordnung ergibt, werde er dafür plädieren, sie zu nutzen. Der Vorschlag, zwei Parkplätze für das Bienenmuseum und die Waldorfschule auf dem Gelände einzurichten, sei deshalb vorerst zurückgestellt.

Entscheidung mit B-Plan

Ebenso alt wie die Fragen nach dem EOW-Gelände sind jene nach einer Bushaltestelle für die stadteinwärts fahrenden Busse am Lindenberg-Sportplatz. Ein Verkehrsgutachten, das mit dem Bebauungsplanverfahren für die Sportplatzerweiterung in Auftrag gegeben wurde, bevorzugt eine Haltestelle auf der B7 nahe der bestehenden Haltestelle stadtauswärts, aber ohne eine Busbucht.

Der für die Bundesstraße verantwortliche Freistaat hat prinzipiell nichts dagegen einzuwenden, sagt Tiefbauamtsleiter Stephan Müller. Klar sei aber, dass es eine Querungshilfe für Fußgänger geben müsse, eventuell sogar eine Fußgängerampel. Die Stadt werde deshalb das Gesprächsangebot des Landes aufnehmen.

Neue Begehrlichkeiten

Auch in Ehringsdorf und Oberweimar nehmen nach dem Wegfall der Straßenausbaubeiträge die Fragen nach der Sanierung von Straßen zu. Am Berggarten, Malerstieg, verlängerte Bahnhofstraße, Neu-Ehringsdorf . . . Die völlig ohne Straßendecke daliegende Bäckergasse warf ein Anlieger am Mittwoch ins Rennen, ohne ernsthaft auf schnelle Abhilfe zu hoffen. „Nur wegen des Wegfalls der Anliegerbeiträge können wir jetzt natürlich nicht mehr Straßen bauen als bisher“, erinnerte der Tiefbauamtsleiter.

Anliegerstraßen brauchen Geduld

Die Prioritätenliste der Stadt führe 40 bis 45 Straßen mit geschätzten 45 Millionen Euro an Investitionsbedarf auf. Anliegerstraßen sind nicht darunter. „Dann können Sie sich ausrechnen, wann die an der Reihe sind“, sagt Stephan Müller.

Zudem ist weiterhin unklar, wie die Stadt beim Straßenausbau an das Geld des Landes kommt, das bisher Anlieger zahlen mussten. Zwar ist inzwischen eine Verwaltungsvereinbarung im Umlauf. Doch die Landesregierung hat selbst nur einen relativ kleinen Betrag in den Haushalt eingestellt.