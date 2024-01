Eisenach. Die Fans des ThSV Eisenach wollen Bundesliga-Handball live sehen. Wer die Thüringer unterstützen will, sollte sich seine Karte im Vorverkauf sichern. Dieses Spiel ist schon ausverkauft.

Einen regelrechten Ansturm erlebt der ThSV Eisenach beim Kartenverkauf für die Rückrunde in der Handball-Bundesliga. Manager René Witte meinte nach der Rückkehr vom Weltrekordspiel bei der EM in Düsseldorf vor über 53.000 Fans gegen die Schweiz: „Für das Spiel gegen den SC Magdeburg im Frühjahr würde sogar unsere künftige Arena nicht ausreichen.“

Nach dem Verkauf der Dauerkarten bis zum Saisonende, können die Fans nun Einzelkarten für die Heimspiele des ThSV im freien Verkauf erwerben. Witte ist überzeugt, dass die „Hütte noch öfter ausverkauft sein wird.“ Das nächste Heimspiel wartet am 11. Februar gegen den VfL Gummersbach. „Wir brauchen die volle Unterstützung unserer Fans, wenn wir die Klasse halten wollen“, so Witte. Karten im Vorverkauf gibt es im Internet (www.thsv-eisenach.de) oder in der Geschäftsstelle des ThSV.

Mengon gelingt mit Italien Erfolg im Test gegen Balingen

Trainer Misha Kaufmann wird seine Nationalspieler wohl bald wieder im Training zurück bekommen. Manuel Zehnders Chancen mit der Schweiz auf ein Weiterkommen sind trotz des sensationellen 26:26 gegen Frankreich gering. Polen holte mit Keeper Mateusz Kornecki in den ersten zwei Spielen keine Punkte. Simone Mengon gewann hingegen mit Italien alle drei Testspiele, darunter gegen Erstligist Balingen-Weilstetten mit 30:28.

