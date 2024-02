Eisenach. Die ThSV-Männer nutzen in der Schlussphase der Vorbereitungspartie gegen den Zweitliga-Ersten Potsdam ihre Vorteile und setzen sich mit 27:22 durch.

Die Generalprobe ist gelungen. Fünf Tage vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Handball-Bundesliga bei der HSG Wetzlar (Mittwoch, 19 Uhr) hat der ThSV Eisenach einen spät herausgeworfenen Sieg gelandet. Im ersten und einzigen Test der vierwöchigen Vorbereitung bezwangen die Eisenacher am Freitag den Zweitliga-Spitzenreiter Potsdam 27:22 (13:12).

Zwölf Minuten vor Schluss hatten die Gastgeber den kurzzeitigen Rückstand nach Potsdams Zwischenhoch vergessen machen können. Top-Torschütze Manuel Zehnder (zehn Treffer) stellte mit dem 20:18 (47.) die erste Zwei-Tore-Führung der zweiten Hälfte her. Diese gaben die Thüringer mit einem gegen Ende in die Partie zurückgekommenen und sechsmal stark haltenden Torwart Matija Spkic nicht mehr her, ehe Kapitän Peter Walz im Flug zum 27:21 (59.) den schönen Eisenacher Schlusspunkt setzte.

seß