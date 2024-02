Mühlhausen. Der Tischtennis-Erstligist Post SV Mühlhausen ist am Freitag gegen Timo Boll und Co. gefordert.

Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen ist am Freitag erneut in der Fremde gefordert. Die Hürde ist riesig, gastiert man doch beim Rekordmeister Borussia Düsseldorf um Superstar Timo Boll (19 Uhr). Das 3:2 in Bremen hat bei den Postlern für Selbstvertrauen gesorgt, während der Gastgeber drei Ligaspiele in Folge verlor. Dennoch ist Post klarer Außenseiter, zumal die Borussia kurz vor der WM wohl mit dem kompletten Kader antreten wird, um eine gelungene Generalprobe zu feiern.