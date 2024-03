Jena. In der Fußballarena Jena fand das erste Länderspiel nach dem Umbau statt: Guy Luzon spricht übers Spiel und seinen Eindruck vom neuen Stadion.

Am Donnerstag hat die neue Jenaer Fußballarena ihre Länderspielpremiere erlebt. Israel trat im Heimspiel gegen Polen in der Saalestadt an, weil die Austragung derzeit in der Heimat wegen des Gaza-Konfliktes nicht möglich ist.

Israel, bislang ohne Punkt in der Qualifikationsgruppe für die U21-Europameisterschaft 2025, machte ein gutes Spiel und führte zur Halbzeit verdient mit 1:0. Doch Polen drehte in der zweiten Hälfte die Partie und kam durch ein Tor kurz vor dem Abpfiff zum Sieg. Nach der Begegnung haben wir mit Guy Luzon gesprochen. Er ist der Trainer der israelischen U21-Mannschaft und war sehr enttäuscht.

Wie schätzen Sie das Heimspiel in Jena ein?

In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, indem wir die polnische Mannschaft durch unser Pressing unter Druck gesetzt haben. In der zweiten Hälfte hat Polen die Spielkontrolle übernommen. Das Ergebnis ist sehr frustrierend für uns.

Polen war das glücklichere Team

Mindestens ein Punkt, es wäre der erste für Israel gewesen, lag im Bereich des Möglichen.

Das stimmt, aber leider ist der Fußball so. Polen war heute das glücklichere Team durch das Siegtor kurz vor dem Abpfiff. Wir müssen im nächsten Spiel zurückkommen.

Israel verliert gegen Polen: Die Bilder vom Länderspiel in Jena Am Donnerstag haben die U21-Mannschaften von Israel und Polen in Jena gespielt. © FMG | Tino Zippel Die Mannschaften laufen auf. © FMG | Tino Zippel Die Nationalhymnen werden gespielt, die Ränge mussten leer bleiben. © FMG | Tino Zippel Das polnische Team: Hinten von links: Kacper Tobiasz (Torwart), Lukasz Bejger, Milosz Matysik, Mateusz Legowski, Filip Marchwinski und Filip Szymczak Vorn von links: Jakub Kaluzinski, Arkadiusz Pyrka, Kacper Kozlowski, Jakub Kaminski und Ariel Mosór © FMG | Tino Zippel Die Trainer Guy Luzon (Israel, links) und Adam Majewski (Polen) begrüßen sich. © FMG | Tino Zippel Alle Eingangstore waren verhüllt. © FMG | Tino Zippel Lukasz Bejger (Polen, links) gegen Mohammad Abu Rumi (Israel) © FMG | Tino Zippel Adi Yona (Israel) bejubelt sein 1:0. © FMG | Tino Zippel Elad Madmon (Israel, links) gegen Filip Marchwinski (Polen) © FMG | Tino Zippel Kacper Tobiasz hütet das Tor der Polen. © FMG | Tino Zippel Guy Luzon (Trainer Israel) feuert sein Team an. © FMG | Tino Zippel Kacper Kozlowski (Polen, 8) und Suf Podgoreanu (Israel, 11) © FMG | Tino Zippel Adi Yona (Israel, links) wird von Arkadiusz Pyrka (Polen) gehalten. © FMG | Tino Zippel Filip Marchwinski (Polen, links), Elad Madmon (Israel) und Jakub Kaluzinski (Polen) © FMG | Tino Zippel Schiedsrichter Pierre Gaillouste zeigt dem israelischen Trainer die Gelbe Karte. © FMG | Tino Zippel Guy Luzon (Trainer Israel) © FMG | Tino Zippel Maksymilian Pingot (Polen) bejubelt das 1:1. © FMG | Tino Zippel Mohammad Abu Rumi (Israel, 13) geht vom Feld, für ihn kommt Idan Toclomiti Jorno (Israel, 9). © FMG | Tino Zippel Die Polen feiern den Sieg. © FMG | Tino Zippel Adam Majewski (Trainer Polen, links) und Filip Szymczak (Polen) sprechen nach der Partie. © FMG | Tino Zippel 1 / 20

Das nächste Spiel findet in Halle statt: Sie müssen gegen Deutschland antreten?

Deutschland ist die beste Mannschaft in der Gruppe. Das wird natürlich eine schwierige Aufgabe. Aber eines kann ich versprechen: Wir werden unser bestes geben.

Das sagt Guy Luzon über das neue Stadion in Jena

Wie ist Ihr Eindruck von Jena und dem neuen Stadion?

Das Stadion gefällt mir gut. Draußen ist es zwar noch etwas dunkel, aber das wird bestimmt noch, wenn es komplett fertiggestellt ist.

Haben Sie das Areal wiedererkannt – Sie waren schließlich schon einmal in Jena?

Stimmt, vor zehn Jahren war ich einmal im Auftrag von Roland Duchatelet hier beim FC Carl Zeiss Jena zu Gast. Seitdem hat sich wirklich viel getan. Das Stadion ist nicht wiederzuerkennen.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: