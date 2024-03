Kienbaum. Paris lockt. Der Weg zum Sommer-Spektakel ist weit. Einen Staffel-Start bei der Team-WM hat der Mühlhäuser Geher Jonathan Hilbert derweil sicher. Der kann für den Verband ein Paris-Ticket bedeuten.

Einige Rückschläge musste Jonathan Hilbert verkraften. Doch geht es für den Olympia-Zweiten im 50-km-Gehen von Tokio 2021 wieder voran. Mit der Qualifikation für die Marathon-Staffel bei der Team-WM in Antalya (20./21. April) hat er seinen Start für den ersten internationalen Saisonhöhepunkt des Jahres sicher.

„Das ist schon cool. Ich bin sehr, sehr happy“, sagte er 28-Jährige von der LG Ohra Energie, der am Samstag das Ausscheidungsrennen in Kienbaum knapp vor dem Potsdamer Johannes Frenzl gewonnen hatte. Im WM-Start in der Mixed-Staffel mit der vorher qualifizierten Leipzigerin Saskia Feige sieht er vor allem aber „einen Schritt in die richtige Richtung“. „Das zeigt, dass ich auch auf den unteren Distanzen ein paar Reserven habe“, sagte Hilbert. Der Mühlhäuser blickt zuversichtlich den bevorstehenden Großereignissen entgegen.

Generalprobe mit Schlüsselcharakter

Die Team-WM in der Türkei kann Schlüsselcharakter besitzen. Das Staffel-Rennen dort bildet die Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele. In Paris steht das Format erstmals bei einer großen Meisterschaft im Programm. Ein WM-Platz unter den ersten 22 bedeutete das sichere Startrecht für eine DLV-Staffel. Das sei das Ziel, sagte Hilbert, „ob es dann für Olympia reicht, steht noch aus“.

Als bester Deutscher wäre Christoph Linke (Potsdam) ebenso wie Saskia Feige für die WM-Marathon-Staffel gesetzt gewesen. Der 18-malige nationale Meister verzichtete. So wurden bei der Ausscheidung ein Nachrücker sowie Ersatzleute ermittelt. Zweimal elf sowie zehn Kilometer bei den Frauen waren unterbrochen von gut 40 Minuten Pause zu gehen, um das Staffelrennen zu simulieren. Bei Dauerregen und sechs Grad konnte sich Hilbert auf den letzten 600 Metern leicht absetzen. Ada Junghannß (Erfurter LAC) verpasste hingegen als Zweite infolge von Magenprobleme auf der zweiten Runde den Platz als Ersatz-Starterin. Wer neben den Staffel-Gehern bei der Team-WM über die 20 km antritt, wird am 6. April in tschechischen Podebrady ermittelt.

