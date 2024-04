Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat die erste Neuverpflichtung für die kommenden Saison bekannt gegeben. Andy Trübenbach wechselt vom Ligarivalen ZFC Meuselwitz nach Erfurt.

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat die erste Neuverpflichtung für das bevorstehende Spieljahr öffentlich gemacht. Andy Trübenbach vom Ligarivalen ZFC Meuselwitz hat beim Viertligisten für zwei Jahre unterzeichnet. „Ich habe bis 2026 in Erfurt unterschrieben und mega Bock auf die neue Saison“, sagte der 32-Jährige.

Der Linksaußen, der in Bad Langensalza geboren wurde, verfügt über viel Erfahrung. Er wechselte 2015 vom FC Eisenach nach Meuselwitz und absolvierte dort bislang 211 Regionalliga-Einsätze. Ausgerechnet gegen Erfurt traf er besonders häufig, allein in dieser Saison viermal. In der Hinrunde erzielte er beim 2:1 seiner Elf im Steigerwaldstadion die Führung, als der FC Rot-Weiß im Rückspiel beim Meuselwitzer 4:1 regelrecht vorgeführt wurde, gelang Trübenbach innerhalb von nur neun Minuten der 2:0-Vorsprung. Auch beim Sieg im Landespokal-Viertelfinale traf er gegen den FC Rot-Weiß.

FC Rot-Weiß leitet großen Umbruch ein

Mit seiner Verpflichtung wurde beim Klub wohl ein großer Umbruch eingeleitet. Bei Leistungsträgern wie Kapitän Andrej Startsev, Artur Mergel, Romarjo Hajrulla, Kwabe Schulz, Til Schwarz, Caniggia Elva, Malcolm Badu, Romain Gall oder Publikumsliebling Kai Seidemann laufen die Verträge im Juni aus. Für Paul Lehmann (von Dynamo Dresden gekommen) und Noa-Gabriel Simic (Borussia Dortmund II) endet die Leihe.

Ben-Luca Moritz und Robbie Felßberg haben bereits im vergangenen Herbst verlängert, Torjäger Michael Seaton und Winterzugang Maxime Awoudja sind bis 2025 gebunden, der verletzte Robin Fabinski sogar bis 2026. Auch die Torhüter Lukas Schellenberg und Jean-Marie Plath haben bis 2025 Vertrag. Aber es ist kein Geheimnis, dass Erfurt nach einer neuen Nummer eins sucht – sofern die zu bezahlen ist.

