Nordhausen. Für den an Blutkrebs erkrankten Nachwuchs-Volleyballer Mika Gropp wird am Freitagabend in geselliger Runde Fußball gespielt

Am Freitag findet in der Wiedigsburghalle Nordhausen ein ganz besonderes Ereignis statt: ein Hallenfußball-Benefizturnier zugunsten des 15-jährigen Mika Gropp. Bei dem Nachwuchs-Volleyballer wurde Blutkrebs diagnostiziert (wir berichteten). Innerhalb weniger Wochen gelang es dem Organisationsteam, ein großes Turnier für den sportbegeisterten Mika zu organisieren.

Unter dem bewegenden Motto „Mika - You‘ll Never Walk Alone“ versammeln sich nicht nur Fußballbegeisterte, um gemeinsam ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung zu setzen. Bereits ab 16 Uhr wird die Halle mit Leben erfüllt sein, wenn ein besonderes Schulturnier startet, bei dem Lehrer und Schüler Seite an Seite für den guten Zweck spielen. Die beiden siegreichen Mannschaften des Schulturniers haben das große Privileg, sich für das Hauptevent zu qualifizieren – das Benefizturnier für Mika Gropp, welches 18 Uhr beginnt.

Mit dabei werden viele Teams aus der Region sein. So war es für die Fußballer von Wacker Nordhausen eine Selbstverständlichkeit, mit einer Auswahl an Spielern aus der ersten, zweiten Mannschaft und den A-Junioren anzutreten. Darüber hinaus sind die Volleyballer des SVC Nordhausen, die in dieser Saison in der Regionalliga spielten, sowie die Handballer vom Nordhäuser SV, die im Anschluss ein Doppelspielwochenende bestreiten werden, mit am Start. Überraschungen soll es zudem noch geben. Laut Veranstalter, der Kreissportbund Nordhausen, werden bekannte Namen noch zurückgehalten, um für Überraschungen zu sorgen und den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten.

Einige Namen aber gibt es bereits zu vermelden, wodurch vor allem die Nordhäuser Fußballfans auf ihre Kosten kommen werden. So werden Ex-Wackerspieler Nils Pichinot oder Ex-Profi Marco Weißhaupt dabei sein. Auch Wacker-Liebling Martin Vopel spielt mit. Zudem haben Bürgermeisterin Alexandra Rieger sowie Jens und Claudia Eisenschmidt ihr Kommen zugesichert. Im Team Mika werden unter anderem Rudi Kohlhause vom FC Carl Zeiss Jena und Matheo Börsch vom Nachwuchs des Rot-Weiß Erfurt in die Wiedigsburghalle kommen, um ihren Freund zu unterstützen. Moderiert wird der Abend von Dominik Rieger und Alf Schieck.

Eine stattliche Summe von 1001,80 Euro wurde bereits in einer ersten Aktion gespendet. Bei einer Online-Auktion erzielte ein Trikot von Kai Haverts über 300 Euro. Am Freitag besteht zudem die Möglichkeit, weitere Preise wie unterzeichnete Trikots zu gewinnen und dabei eine wichtige Aktion zu unterstützen.