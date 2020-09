Zweitligisten reduzieren ihre Kader

Fortuna Düsseldorf hat zwar acht Spieler neu verpflichtet, aber gleich 15 Akteure abgegeben - so viel wie kein anderer Club.

Düsseldorf. In der zweiten Fußball-Bundesliga drückt sich in der Corona-Krise der Wunsch nach Einsparungen auch auf dem Transfermarkt aus. 15 der 18 Vereine haben ihre Kader mit Blick auf die an diesem Wochenende beginnende Saison verkleinert.

Wie eine Erhebung der Deutschen Presse-Agentur zwei Tage vor dem Start der Spielzeit ergab, stehen insgesamt etwas mehr als 140 Zugängen rund 190 Abgänge gegenüber.

Nur Aufsteiger Würzburger Kickers (13 Zugänge/12 Abgänge), der 1. FC Heidenheim (10/10) und Holstein Kiel (9/9) planen mit in etwa derselben Anzahl von Spielern wie in der Vorsaison. Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung oder zweiten Mannschaft wurden nicht eingerechnet.

Noch aber ist einige Bewegung auf dem Transfermarkt, zumal Verpflichtungen noch bis zum 4. Oktober möglich sind. So ist damit zu rechnen, dass einige Clubs noch Korrekturen vornehmen. Der Trend zu günstigen Leihgeschäften ist ungebrochen. Große Investitionen bleiben zumeist aus. Neben Würzburg gab es auch beim Mit-Aufsteiger Eintracht Braunschweig viele Veränderungen (11/13) im Kader. Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat zwar acht Spieler neu verpflichtet, aber gleich 15 Akteure abgegeben - so viel wie kein anderer Club.

Die Zu- und Abgänge der Zweitligisten:

FORTUNA DÜSSELDORF

Zugänge: Edgar Prib (Hannover 96), Brandon Borrello (SC Freiburg/ausgeliehen), Kevin Danso (FC Augsburg/ausgeliehen), Gökhan Gül (SV Wehen Wiesbaden/Leihende), Emmanuel Iyoha (Holstein Kiel/Leihende), Davor Lovren (NK Belupo/Leihende), Florian Hartherz (Arminia Bielefeld), Jakub Piotrowski (KRC Genk)

Abgänge: Kaan Ayhan (US Sassuolo), Zack Steffen (Manchester City/Leihende), Mathias Jörgensen (Fenerbahce Istanbul/Leihende), Erik Thommy (VfB Stuttgart/Leihende), Kasim Adams (TSG Hoffenheim/Leihende), Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt/Leihende), Valon Berisha (Lazio Rom/Leihende), Diego Contento (SV Sandhausen), Niko Gießelmann (Union Berlin), Michael Rensing (Vertragsende), Kevin Stöger (Vertragsende), Bernard Tekpetay (Schalke 04/Leihende), Robin Bormuth (Karlsruher SC), Steven Skrzybski (Schalke 04/Leihende), Markus Suttner (Austria Wien)

SC PADERBORN 07

Zugänge: Julian Justvan (VfL Wolfsburg), Pascal Steinwender (VfB Oldenburg), Moritz Schulze (RB Leipzig), Johannes Dörfler (FSV Zwickau/Leihende), Ron Schallenberg (SC Verl/Leihende), Maximilian Thalhammer (FC Ingolstadt), Marcel Correia (Jahn Regensburg), Frederic Ananou (FC Ingolstadt), Chris Führich (Borussia Dortmund II/ausgeliehen), Chima Okoroji (SC Freiburg/ausgeliehen)

Abgänge: Marlon Ritter (1. FC Kaiserslautern), Klaus Gjasula (Hamburger SV), Marcel Hilßner (Coventry City), Mohamed Dräger (SC Freiburg/Leihende), Gerrit Holtmann (FSV Mainz 05/Leihende), Laurent Jans (FC Metz/Leihende), Felix Drinkuth (Vertrag gelöst/FSV Zwickau), Rifet Kapic (FC Sheriff Tiraspol/verliehen), Luca Killian (FSV Mainz 05), Ben Zolinski (Erzgebirge Aue), Leon Brüggemeier (Vertragsende)

1. FC HEIDENHEIM

Zugänge: Christian Kühlwetter (1. FC Kaiserslautern), Florian Pick (1. FC Kaiserslautern), Dzenis Burnic (Borussia Dortmund), David Otto (TSG 1899 Hoffenheim/Leihende), Andreas Geipl (Jahn Regensburg), Jan Schöppner (SC Verl), Marvin Rittmüller (1. FC Köln II), Oliver Steurer (Preußen Münster/Leihende), Merveille Biankadi (Eintracht Braunschweig/Leihende), Patrick Schmidt (Dynamo Dresden/Leihende)

Abgänge: Niklas Dorsch (KAA Gent), Tim Kleindienst (KAA Gent), Sebastian Griesbeck (1. FC Union Berlin), Timo Beermann (VfL Osnabrück), Maurice Multhaup (VfL Osnabrück), Arne Feick (Würzburger Kickers), Gökalp Kilic (SSV Ulm 1846/verliehen), Jonas Brändle (SG Sonnenhof Großaspach/verliehen), Andrew Owusu (SG Sonnenhof Großaspach), Robert Strauß (Karriereende)

HAMBURGER SV

Zugänge: Simon Terrode (1. FC Köln), Toni Leistner (Queens Park Rangers), Klaus Gjasula (SC Paderborn). Amadou Onana (TSG 1899 Hoffenheim U19), Jonas David (Würzburger Kickers/Leihende), Manuel Wintzheimer (VfL Bochum/Leihende), Aaron Opoku (Hansa Rostock/Leihende)

Abgänge: Kyriakos Papadopoulos (Ziel unbekannt), Jairo Samperio (unbekannt), Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen/Leihende), Adrian Fein (Bayern München/Leihende), Martin Harnik (Werder Bremen/Leihende), Louis Schaub (1. FC Köln/Leihende), Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach/Leihende), Christoph Moritz (Jahn Regensburg), Timo Letschert (AZ Alkmaar), David Bates (Cercle Brügge/Leihe), Berkay Özcan (Basaksehir Istanbul/war zuvor schon an Basaksehir verliehen)

SV DARMSTADT 98

Zugänge: Lars Lukas Mai (FC Bayern München/ausgeliehen), Nicolai Rapp (Union Berlin/ausgeliehen), Aaron Seydel (FSV Mainz 05), Adrian Stanilewicz (Bayer Leverkusen), Silas Zehnder (Viktoria Aschaffenburg/Leihende).

Abgänge: Yannick Stark (Dynamo Dresden), Igor Berezovskyi (Ziel unbekannt), Marcel Heller (Ziel unbekannt), Dario Dumic (FC Utrecht/Leihende), Sebastian Hertner (VfB Lübeck), Carl Leonhard (1. FC Kaiserslautern), Ognjen Ozegovic (Adanaspor), Johannes Wurtz (SV Wehen Wiesbaden)

HANNOVER 96

Zugänge: Patrick Twumasi (CD Alavés), Niklas Hult (AEK Athen), Sei Muroya (FC Tokyo), Baris Basdas (Fatih Karagümrük), Kingsley Schindler (1. FC Köln/ausgeliehen), Michael Esser (1899 Hoffenheim), Mike Frantz (SC Freiburg), Franck Evina (Bayern München II/war an KFC Uerdingen ausgeliehen), Valmir Sulejmani (Waldhof Mannheim)

Abgänge: Edgar Prib (Fortuna Düsseldorf), Marc Stendera (FC Ingolstadt), Felipe (Boluspor), Marvin Bakalorz (Denizlispor), Ron-Robert Zieler (1. FC Köln/verliehen), Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Sebastian Soto (Norwich City), Jannes Horn (1. FC Köln/Leihende), John Guidetti (CD Alavés/Leihende), Cedric Teuchert (Union Berlin/war von Schalke 04 ausgeliehen), Matthias Ostrzolek, Miiko Albornoz, Sebastian Jung, Julian Korb (alle Ziel unbekannt).

FC ERZGEBIRGE AUE

Zugänge: Florian Ballas (Dynamo Dresden), Gaetan Bussmann (EA Guingamp), Philipp Klewin (Arminia Bielefeld), Ognjen Gnjatic (Korona Kielce), Ben Zolinski (SC Paderborn)

Abgänge: Jacob Rasmussen (AC Florenz/Leihende), Marko Mihojevic (PAOK Saloniki/Leihende), Dominik Wydra (Eintracht Braunschweig), Christof Daferner (SC Freiburg/Leihende), Nicolas Sessa (1. FC Kaiserslautern), Robert Herrmann (Würzburger Kickers), Robert Jendrusch (FC Ingolstadt), Dennis Kempe (SV Wehen Wiesbaden)

VfL BOCHUM

Zugänge: Soma Novothny (Újpest FC/Ungarn), Tarsis Bonga (Chemnitzer FC), Herbert Bockhorn (Huddersfield Town), Vasilios Lampropoulos (Deportivo La Coruña/war zuvor ausgeliehen), Gerrit Holtmann (FSV Mainz 05)

Abgänge: Simon Lorenz (Holstein Kiel), Ulrich Bapoh (VfL Osnabrück), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal/Leihende), Manuel Wintzheimer (Hamburger SV/Leihende), Maxwell Gyamfi (Hamburger SV II), Stefano Celozzi (Vertragsende), Jan Wellers (Vertragsende), Patrick Fabian (Karriereende/Assistent der VfL-Geschäftsführung), Dominik Baumgartner (Wolfsberger AC/war zuvor schon an Wolfsberg verliehen)

SpVgg GREUTHER FÜRTH

Zugänge: Emil Berggreen (Twente Enschede), Dickson Abiama (SC Eltersdorf), Anton Stach (VfL Wolfsburg II), Abdourahmane Barry (FC Liefering)

Abgänge: Marco Caligiuri (Karriereende), Daniel Keita-Ruel (SV Sandhausen), Maximilian Wittek (Vitesse Arnheim), Maximilian Sauer (MSV Duisburg), Alexander Lungwitz (FC Bayern II), Felix Beijmo (Werder Bremen/Leihende)

SV SANDHAUSEN

Zugänge: Diego Contento (Fortuna Düsseldorf), Daniel Keita-Ruel (SpVgg Greuther Fürth), Nikolas Nartey (VfB Stuttgart/ausgeliehen), Anas Ouahim (VfL Osnabrück), Nils Röseler (VVV Venlo), Alexander Rossipal (Preußen Münster/Leihende), Florian Hansch (Hallescher FC/Leihende)

Abgänge: Leart Paqarada (FC St. Pauli), Jesper Verlaat (SV Waldhof Mannheim), Rurik Gislason (Ziel unbekannt), Markus Karl (Ziel unbekannt), Roman Hauk (Astoria Walldorf), Stefan Kulovits (Karriereende)

HOLSTEIN KIEL

Zugänge: Fin Bartels (Werder Bremen), Thomas Dähne (Wisla Plock), Niklas Hauptmann (1. FC Köln/ausgeliehen), Benjamin Girth (VfL Osnabrück/Leihende), Simon Lorenz (VfL Bochum), Ahmet Arslan (VfB Lübeck), Marco Komenda (SV Meppen), Daniel Hanslik (Hansa Rostock/Leihende), Noah Awuku (Chemnitzer FC/Leihende)

Abgänge: Dominik Schmidt (MSV Duisburg), Tobias Fleckstein (MSV Duisburg), Michael Eberwein (Hallescher FC), Emmanuel Iyoha (Fortuna Düsseldorf/Leihende), Darko Todorovic (RB Salzburg/Leihende), Salim Khelifi (FC Zürich /Leihende), Salih Özcan (1. FC Köln/Leihende), Philipp Sander (SC Verl/verliehen), Timon Weiner (1. FC Magdeburg/verliehen)

SV JAHN REGENSBURG

Zugänge: Kaan Calisker (1. FC Köln II), Jan Elvedi (SC Kriens/Schweiz), Scott Kennedy (Austria Klagenfurt), André Becker (FCA Walldorf), Christoph Moritz (Hamburger SV), Jan-Niklas Beste (Werder Bremen/ausgeliehen), Albion Vrenezi (Würzburger Kickers/Leihende)

Abgänge: Marco Grüttner (SGV Freiberg), Andreas Geipl (1. FC Heidenheim), Marcel Correia (SC Paderborn), Tim Knipping (Dynamo Dresden), Marc Lais (Wehen Wiesbaden), Kevin Hoffmann (VfR Aalen), Chima Okoroji (SC Freiburg/Leihende), Aaron Seydel (FSV Mainz 05/Leihende), Julian-Maurice Derstroff (Hallescher FC), Alexander Nandzik (Jahn Regensburg II)

VFL OSNABRÜCK

Zugänge: Timo Beermann, Maurice Multhaup (beide 1. FC Heidenheim), Ken Reichel (1. FC Union Berlin), Sebastian Kerk (1. FC Nürnberg), Christian Santos (Deportivo La Coruna), Ulrich Bapoh (VfL Bochum), Luc Ihorst (Werder Bremen II/ausgeliehen), Moritz Nicolas (Borussia Mönchengladbach/ausgeliehen), Tim Möller (Sportfreunde Lotte/Leihende), Nico Granatowski (Hansa Rostock/Leihende)

Abgänge: Marcos Álvarez (Cracovia Krakau), Felix Agu (Werder Bremen), Manuel Farrona Pulido (Hansa Rostock), Anas Ouahim (SV Sandhausen), Hakim Traoré (VfB Oldenburg/ausgeliehen), Thomas Konrad (Ziel unbekannt), Simon Haubrock (Ziel unbekannt), Nils Körber (Hertha BSC/Leihende), Benjamin Girth (Holstein Kiel/Leihende), Joost van Aken (Sheffield Wednesday/Leihende), Assan Ceesay (FC Zürich/Leihende)

FC St. PAULI

Zugänge: Daniel-Kofi Kyereh (SV Wehen Wiesbaden), Maximilian Dittgen (SV Wehen Wiesbaden), Lukas Daschner (MSV Duisburg), Rodrigo Zalazar (Eintracht Frankfurt/ausgeliehen), Afeez Aremu (IK Start Kristiansand), Simon Makienok (vereinslos, zuvor Dynamo Dresden), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Dennis Smarsch (Hertha BSC)

Abgänge: Henk Veerman (SC Heerenveen), Waldemar Sobota (Slask Wroclaw), Christian Conteh (Feyenoord Rotterdam), Jan-Philipp Kalla (SC Victoria Hamburg), Dimitrios Diamantakos (Hajduk Split), James Lawrence (RSC Anderlecht/Leihende), Viktor Gyökeres (Brighton & Hove Albion/Leihende), Leo Östigard (Brighton & Hove Albion/Leihende), Matt Penney (Sheffield Wednesday/Leihende), Marc Hornschuh (Hamburger SV II), Yi-Young Park (Türkgücü München/Leihende), Florian Carstens (SV Wehen Wiesbaden/Leihende), Korbinian Müller (unbekannt), Jakub Bednarczyk (Zaglebie Lubin/verliehen)

KARLSRUHER SC

Zugänge: Benjamin Goller (Werder Bremen/ausgeliehen), Philip Heise (Norwich City/ausgeliehen), Robin Bormuth (Fortuna Düsseldorf), Markus Kuster (SV Mattersburg), Jerôme Gondorf (SC Freiburg/war bereits ausgeliehen), Malik Batmaz (VfB Stuttgart II/Leihende)

Abgänge: Benjamin Uphoff (SC Freiburg), Anton Fink (SSV Ulm 1846), Lukas Grozurek (Sturm Graz/Leihende), Änis Ben-Hatira (unbekannt), Marvin Pourié (1. FC Kaiserslautern/verliehen), Damian Roßbach (Hansa Rostock), Manuel Stiefler (unbekannt), Daniel Gordon (unbekannt), Burak Camoglu (Hatayspor Antakya), Sven Müller (Hallescher FC), Martin Röser (VfB Lübeck), Justin Möbius (Preußen Münster), Tim Kircher (VfB Lübeck)

1. FC NÜRNBERG

Zugänge: Manuel Schäffler (Wehen Wiesbaden), Pascal Köpke (Hertha BSC), Tom Krauß (RB Leipzig/ausgeliehen), Christian Früchtl (FC Bayern München/ausgeliehen), Sarpreet Singh (FC Bayern München/ausgeliehen), Pius Krätschmer (1. FC Schweinfurt), Simon Rhein (Würzburger Kickers/Leihende), Kevin Goden (Eintracht Braunschweig/Leihende)

Abgänge: Mikael Ishak (Lech Posen), Patrick Erras (Werder Bremen), Ondrej Petrak (Slovan Bratislava), Sebastian Kerk (VfL Osnabrück), Felix Dornebusch (Eintracht Braunschweig), Törles Knöll (Slaven Belupo/Kroatien, war an Wehen Wiesbaden verliehen), Iuri Medeiros (SC Braga/verliehen), Adam Cerin (HNK Rijeka), Michael Frey (Fenerbahce/Leihende), Philip Heise (Norwich City/Leihende)

WÜRZBURGER KICKERS

Zugänge: Vladimir Nikolov (Septemvri Sofia), Keanu Staude (Arminia Bielefeld), Douglas (Ziel unbekannt), Arne Feick (1. FC Heidenheim), Robert Herrmann (FC Erzgebirge Aue/war bereits ausgeliehen), Florian Flecker (1. FC Union Berlin), David Kopacz (VfB Stuttgart), Patrick Sontheimer (SpVgg Greuther Fürth), Umut Ünlü (eigene Jugend), Tobias Kraulich (1. FC Nürnberg II), Lion Schweers (SV Elversberg/Leihende), Nico Purtscher (TSV Aubstadt/Leihende), Fabian Giefer (FC Augsburg)

Abgänge: Fabio Kaufmann (Eintracht Braunschweig), Sebastian Schuppan (Karriereende), Leon Bätge (VSG Altglienicke), Simon Rhein (1. FC Nürnberg/Leihende), Jonas David (Hamburger SV/Leihende), Albion Vrenezi (SSV Jahn Regensburg/Leihende), Yassin Ibrahim (SV Rödinghausen), Dominik Widemann (SG Sonnenhof Großaspach), Johannes Kraus (FC 08 Homburg), Dave Gnaase, Niklas Zulciak, Kevin Frisorger (alle Vertragsende)

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG

Zugänge: Jannis Nikolaou (Dynamo Dresden), Dominik Wydra (Erzgebirge Aue), Yassin Ben Balla (MSV Duisburg), Njegos Kupusovic (Roter Stern Belgrad), Michael Schultz (Waldhof Mannheim), Nico Klaß (RW Oberhausen), Fabio Kaufmann (Würzburger Kickers), Felix Dornebusch (1. FC Nürnberg), Felix Kroos (Union Berlin), Suleiman Abdullahi (Union Berlin/ausgeliehen), Iba May (VfL Wolfsburg II).

Abgänge: Bernd Nehrig (Viktoria Berlin), Yannik Bangsow (Viktoria Köln/ausgeliehen), Robin Becker (Dynamo Dresden), Stephan Fürstner (FSV Mainz 05 II), Mike Feigenspan (KFC Uerdingen), Orhan Ademi (MSV Duisburg), Steffen Nkansah (Ziel unbekannt), Merveille Biankadi (1. FC Heidenheim/Leihende), Marvin Pourié (1. FC Kaiserslautern/war vom Karlsruher SC ausgeliehen), Kevin Goden (1. FC Nürnberg/Leihende), Alfons Amade (1899 Hoffenheim/Leihende), Roman Biryukov (Lüneburger SK Hansa), Marc Pfitzner (Karriereende)

