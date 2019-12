Budenzauber am 4. Advent in Meiningen

Zwei Tage vor Weihnachten gibt es in der Meininger Multihalle wieder ein hochkarätiges Hallenfußball-Turnier, dem 2. Fupa-Budenzauber, an dem mit dem Oberligisten FSV Martinroda und Thüringenligist SV 09 Arnstadt auch zwei Teams aus dem Ilm-Kreis eingeladen sind. Los geht es am Sonntag, 22. Dezember um 14 Uhr. Gespielt wird mit Bande.

Gleich im zweiten Spiel ist der FSV Martinroda gegen Sonneberg am Ball. Dach startet Arnstadt gegen den FC Erfurt-Nord. Da das Turnier im Vorjahr restlos ausverkauft war, sollten sich die Fans beider Teams unter www.budenzauber.live online schon vorab Tickets sichern. Die kosten im Vorverkauf 6 Euro.

Gespielt wird zunächst in zwei Vierergruppen. Die beiden Vorjahresfinalisten gehen dabei in Gruppe B gemeinsam, an den Start. Sieger VfL Meiningen trifft so auf Finalist SV 09 Arnstadt und die Landesklassen-Herbstmeister FC Erfurt-Nord und Herpf/Helmershausen. In Gruppe A sind neben Martinroda auch Glücksbrunn Schweina, der 1. FC Sonneberg/Judenbach und Steinbach-Hallenberg am Start. Das Halbfinale folgt ab 17 Uhr, das Finale steigt 18 Uhr.

Sowohl Martinroda als auch der SV 09 Arnstadt treffen gemeinsam auch beim Salza-Cup (27. Dezember, diesmal in Mühlhausen) und dem ARNstrom-Cup in Arnstadt (3. Januar) in der Halle aufeinander. Martinroda ist auch noch beim Salzpokal in Bad Salzungen (4. Januar) und in Neuhaus am Rennweg (10. Januar), sowie dem Metaller-Cup in Hildburghausen (11. Januar) unterm Dach, startet dann beim ZFC Meuselwitz (18. Januar) im Freien. Weitere Tests: Westvororte Gera (25.1./H), Coburg (8.2./A), 15.2. Fahner Höhe (15.2./A).

Arnstadt gibt spätestens dann mit neuem Trainer am 21. Januar geplant seinen Trainingsauftakt, testet am 25. Januar in Haarhausen und geht dann ins Trainingslager nach Bad Blankenburg (1./2. Februar). Ob sich unter dem neuen Trainer am Vorbereitungsplan mit Spielen gegen Saalfeld (2.2./A), Suhl 8.2./H), 15.2. (Rudolstadt/A) und Ohratal (22.2./H) etwas ändert, bleibt offen.