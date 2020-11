Leverkusen-Profi Tapsoba mit positivem Corona-Test

Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Innenverteidiger Edmond Tapsoba verzichten. Der Nationalspieler aus Burkina Faso wurde nach der Rückkehr von seiner Länderspielreise positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie der Club am Freitag mitteilte, hatte Tapsoba keinen Kontakt zum Leverkusener Team. Der Test fand in einem Labor in Leverkusen und nicht in der BayArena statt. Der 21-Jährige befindet sich nach positiven Kontroll-Testungen in häuslicher Quarantäne und steht für das Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag nicht zur Verfügung. Weitere Maßnahmen müssen nun mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Köln abgestimmt werden.

