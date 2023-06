FC Bayern-Fußballcamp: Trainieren wie der Meister

Erfurt. Wir verlosen drei Plätze für das Camp vom 7. bis 11. August 2023 für 10- bis 13-jährige Nachwuchsfußballer.

Mit einem späten Traumtor hat sich der FC Bayern München wieder die Meisterschaft gesichert. Aber wie schießt man so ein Tor? Hier kann man das lernen: in den Sommerferien lädt der FC Bayern Kids-Club mit Unterstützung des Europa-Park in Rust bei Freiburg wieder in die Fußballcamps ein. Talentierte Nachwuchskicker können ihrem Traum, eines Tages im Trikot des FC Bayern München um die Meisterschaft zu spielen, ein Stückchen näherkommen. In Deutschlands größtem Freizeitpark haben die jungen Spieler die Möglichkeit, an ihrer Balltechnik zu feilen und nebenbei mehr als 100 Attraktionen und Shows haut nah zu erleben.

Die Jungen und Mädchen verbringen fünf Tage im Europa-Park, übernachten in urigen Blockhütten und trainieren täglich mit den ausgebildeten Trainern des FC Bayern München. Verpflegung, Rund-um-die-Uhr-Betreuung und exklusive Fußball-Kleidung gehören ebenfalls dazu. In den Camps können sich an verschiedenen Terminen bis zu 150 junge Fußballer zwischen 9 und 13 Jahren unter den Augen der Top-Trainer auf dem Rasen beweisen.

Wir verlosen drei Plätze für das Camp vom 7. bis 11. August 2023 für 10- bis 13-jährige Nachwuchsfußballer. Schreibt mit euren Eltern eine kurze Bewerbung und erklärt,warum ausgerechnet ihr einen der Plätze gewinnen wollt.