Fünf Rote! Gehren nach 3:2-Sieg in Zottelstedt Spitzenreiter

Zotterlstedt. In der Fußball-Kreisoberliga ging es in Zottelstedt heiß her. Fünf rote Karten wurden verteilt. Gehren rettet den Sieg und ist erst einmal Spitzenreiter

Auf dem holprigen Rasen in der „Kleinen Aue“ gab es im Aufsteigerduell der Fußball-Kreisoberliga zunächst viel Leerlauf, aber bestimmende Gastgeber. Schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Bauer den SV 1911 Gehren in Front. Nach der Pause wurde es heiß – aber nicht nur sportlich. Gehren nutze nun die Räume besser. C. Haustein traf per Freistoß den Pfosten, Möller setzte den Abpraller zum 0:2 ins Netz (55.). Ziemlich heftig wurde es nach dem dritten Tor der Gäste. Einen laschen Rückpass brachte Zottelstedt Keeper Schmidt nicht weg. Pausch blockte den Schuss riskant, der im Tor landete (62.). Daraufhin flippte der Zotttelstedter Keeper aus, ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen. Wild-West-Zustände auf dem Platz. Die Folge „Rot“ für den Torwart und auch für die Gehrener Pommerening und den geschlagenen Pausch (65.).