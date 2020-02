Gräfenrodas Trainer Norbert Penkert: „Müssen dahin gehen, wo es weh tut“

Er ist wieder da. Der einstige Aufstiegstrainer Norbert Penkert hat beim Fußball-Kreisoberligisten FSV Gräfenroda nach mehr als fünf Jahren wieder die Geschicke der Ersten übernommen. Auch, um diese wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Als Drittletzter kann sein Team trotz Punktevorsprung nicht sicher sein, nicht doch noch in Abstiegsnot zu geraten. Wir sprachen mit dem 62-jährigen Mechaniker durch dessen Schule nahezu jeder noch aktive einheimische Gräfenrodaer Fußballer ging.

Wie kam es, dass Sie überraschend wieder das Training der ersten Mannschaft übernahmen?

Das ist so eine Sache. Rico Uhlmann konnte berufsbedingt nicht mehr genügend Zeit aufbringen. Die Suche nach einem Ersatz blieb zunächst erfolglos. Da war mir klar, dass ich gefragt werde.

Sie haben gleich zugesagt?

Das nicht. Ich wollte das eigentlich nicht mehr machen, hab’ mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber was soll ich tun, wenn ich bei meinem Verein dringend gebraucht werde. Irgendwie ist man ja als Vereinsmitglied auch in der Verantwortung, wenn Not am Mann ist.

Sie machen das jetzt erst einmal bis zum Sommer?

Es ist so angedacht, dass ich die Mannschaft bis Saisonende trainiere, da hat der Verein genug Zeit, einen Nachfolger zu suchen.

Und Sie übernehmen dann wieder die Zweite?

Das wird sich zeigen. In irgendeiner Funktion möchte ich schon weiterhin im Verein helfen.

In Gräfenroda kennt Sie jeder. Sie waren hier ja auch lange erfolgreicher Trainer und haben nicht wenige Talente geformt?

Schon seit der Wende bin ich im Verein immer wieder als Trainer gefragt. Zuletzt war das in der Zweiten so, dort war Not am Mann. Ich habe viel und gern auch im Nachwuchsbereich gearbeitet. Wenn ich sehe, was aus vielen jungen Leuten geworden ist, freue ich mich immer wieder. Sascha Wolf zum Beispiel habe ich von klein auf trainiert. Jetzt ist er mittlerweile 28 Jahre alt und spielt er in der Ersten.

Die erste Mannschaft haben sie noch vor fünf Jahren in die Kreisoberliga geführt.

In den Jahren von 2009 bis 2014 habe ich die Mannschaft das letzte Mal trainiert.

Und warum haben Sie dann mit dem Aufstieg den Platz geräumt?

Es sollten die Jüngeren ran. Und außerdem ist es immer gut, wenn nach so langer Zeit auch neue Ideen und Vorstellungen einfließen. Das gehört dazu.

Und die wollen Sie nun wieder neu einbringen?

Ich möchte animieren, die Freude am Fußball zurückbringen.

Woran hapert es ihrer Meinung nach im Moment besonders?

Wir spielen oft zu zahm. Die Jungs müssen auch mal dahin gehen, wo es weh tut.



Gegen Schöndorf waren sie unzufrieden. Das 0:2 schien vermeidbar.

Das war es. Wir gehen einfach nicht konsequent genug in die Zweikämpfe, das hat der Gegner dann auch ausgenutzt. Aber wir haken das Spiel jetzt ab. Kommenden Sonnabend das Spiel gegen Unterwellenborn ist wichtiger. Da will ich ein ganz anderes Team auf dem Platz sehen. Das Spiel müssen wir gewinnen.

Konnten Sie schon etwas verändern?

Wir haben uns gut vorbereitet. Die Trainingsbeteiligung ist außergewöhnlich gut. Das freut mich. Ich hatte gegen Schöndorf 17 Spieler, musste sogar einigen absagen, das zeigt, das alle wollen.

Wo steht der FSV Gräfenroda zum Saisonschluss in der Kreisoberliga?



Ich hoffe noch ein paar Plätze weiter oben und wir können noch einige erfolgreiche Spiele bieten.