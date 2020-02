„Haben eine reelle Chance“

Die Vorbereitung ist beendet. Mit einem überraschend klaren 6:0-Erfolg über den FC An der Fahner Höhe gelang auch die Generalprobe. Nun steht am heutigen Freitag gegen den Tabellenzweiten FC Carl Zeiss Jena II der Start im Unternehmen Klassenerhalt an. Zwar steht Martinroda auf einen Relegationsplatz, aber im Moment weiß keiner, wer alles in die Oberliga hinzukommt. Deshalb sollten die Martinrodaer sich mit einem Kraftakt möglichst noch einen Platz verbessern. Wir befragten Martinrodas Trainer Robert Fischer.

Nun geht es wieder los, gleich mit einer kniffligen Aufgabe gegen den FC Carl Zeiss Jena II. Sind Sie mit der Vorbereitung zufrieden?

Im Großen und Ganzen schon. Wir hatten im Winter die Aufgabe drei neue Spieler zu integrieren, müssen nun aber auch den Ausfall von Serdar Suliman kompensieren. Es wird sich zeigen müssen, wie wir das schaffen.

Martinrodas Trainer Robert Fischer Foto: René Röder

In den Testspielen sah das schon richtig gut aus, gerade das 6:0 gegen Fahner Höhe war überraschend deutlich…

...Solche Spiele sollte man dennoch nicht zu sehr überbewerten. In jeder Mannschaft wird viel probiert und in dieser Phase hat jedes Team auch einen ganz anderen Vorbereitungsstand. Da liegen wir gut im Rennen. Gegen Fahner war es eine anständige Leistung. Wir sollten jetzt nicht denken, dass alles von alleine läuft, müssen diesen Schwung in die Punktspiele mitnehmen, dürfen keinen Schritt weniger laufen, müssen noch aggressiver werden, dann haben wir auch gegen Jena durchaus eine reelle Chance zu bestehen.

Wie stark ist der FC Carl Zeiss Jena II einzuschätzen?

Sie sind Tabellenzweiter, haben eine starke Hinrunde gespielt, kommen als haushoher Favorit zu uns. Da müssen wir die kleinste Chance, die sich bietet, nutzen.

Welche?

Ich habe schon eine Idee, wie wir Jena bespielen wollen. Mal sehen ob das gelingt.

Gibt es Besetzungsprobleme?

Franz Wiegel hat sich gegen Fahner am Sprunggelenk verletzt und auch Benjamin Hertel ist angeschlagen, war erst erkältet, hat nun Probleme an der Leiste, aber da sieht es gut aus.

Ist der Klassenerhalt in der Oberliga für den FSV Martinroda möglich?

Wir schauen gar nicht nach links oder rechts. Wir werden in jedes Spiel so gehen, dass wir es auch gewinnen können. Am Ende der Saison wollen wir uns nicht nachsagen lassen, nicht alles versucht zu haben, um den Klassenerhalt zu schaffen. Der bleibt natürlich das ganz große Ziel.

Mit David Vogt und Jan Roschlaub ist richtig Klasse ins Spiel gekommen. Auch Mohammed Al-Saeed hat richtig eingeschlagen…

Sie haben sich reingekniet, schnell integriert. Wir freuen uns auf sie. Man darf aber jetzt von den beiden Erfurtern, weil sie 3. Liga spielten auch nicht erwarten, dass sie Heilsbringer sind. Es sind beides junge Spieler, die aus einer Verletzung gekommen sind. Sie haben sich gut eingebracht, werden sich bei uns weiterentwickeln können und Spielpraxis bekommen. Aber wir werden nicht den ganzen Erfolgsdruck, der auf uns lasten wird, bei ihnen abladen. Sie dürfen auch Fehler machen.

Wie kam eigentlich der Freitag-Abend-Termin für das Jena-Spiel zustande?

Durch Jena. Sie wollten das gern, auch weil am Wochenende alle Nachwuchsmannschaften bei ihnen spielen. Der ursprüngliche Termin war Sonntag, das wollten auch wir nicht wirklich. So haben wir ein Flutlichtspiel, das hat auch was. Und hoffentlich kommen dadurch auch ein paar Zuschauer mehr.