Kammlott zum drittbesten Tor des Jahrzehnts: „Mit Platz drei kann ich gut leben“

Der Stürmer von Fußball-Regionalligist Wacker Nordhausen erhielt bei der Umfrage der „ARD-Sportschau“ acht Prozent der Zuschauer-Stimmen. Mit 26,64 Prozent wurde das entscheidende 1:0 von Mario Götze im WM-Finale 2014 gegen Argentinien zum „Tor des Jahrzehnts“ gewählt. Rang zwei belegte der Schwede Zlatan Ibrahimovic, dessen Fallrückzieher aus 25 Metern rund 17 Prozent der Stimmen bekam.

Kammlott: „Mit Götze und Ibrahimovic auf dem Podest ist schon nicht so schlecht“

„Gemeinsam mit Stars wie Götze und Ibrahimovic auf dem Podest zu stehen, ist schon nicht so schlecht. Daher kann ich mit Platz drei gut leben“, meint Kammlott schmunzelnd zu dem Ergebnis. Dass Götze das Rennen machen würde, sei ihm von Beginn an klar gewesen. „Die Bedeutung seines Tores ist ja nicht zu toppen.“ Am 13. Juli 2014 hatte der Nationalspieler im legendären Maracana-Stadion von Rio die deutsche Mannschaft zum Weltmeister geschossen. Ein Treffer für die Ewigkeit – das erkannte auch mehr als ein Viertel der Abstimmenden an.

An Artistik ist allerdings Kammlotts Tor vom 13. August 2015 kaum zu überbieten. Damals noch im Trikot des FC Rot-Weiß Erfurt hatte er beim Gastspiel in Dresden eine Flanke per Skorpion-Kick – im Fallen mit den Hacken – in die Maschen befördert. Ein Kunstschuss, der damals Gegner wie Mitspieler, aber auch ihn selbst verblüffte: „Ich habe nur versucht, irgendwie an den Ball zu kommen und ihn Richtung Tor zu bringen. Dass es so geklappt hat, war natürlich Wahnsinn“, blickt der 30-Jährige zurück. Zurecht wurde der Treffer auch zum „Tor des Jahres“ gekürt.

Unterdessen reiht sich Götze jetzt ein in die illustre Gesellschaft mit Klaus Fischer, Klaus Augenthaler und Bernd Schuster, den bisherigen Torschützen der Jahrzehnte.

