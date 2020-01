Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motor des FSV Schleiz stottert im ersten Test spürbar

Auf der Heimstätte von Landesklasse-Spitzenreiter Blau-Weiß Neustadt absolvierte dessen ärgster Verfolger FSV Schleiz sein erstes Testspiel des Winters und so überraschte es nicht, dass sich unter die Zaungäste auch der eine oder andere Spieler der Blau-Weißen gemischt hatte. Für zittrige Knie dürfte bei ihnen aber allenfalls der knackige Wind, gewiss aber nicht die sportliche Darbietung der Rennstädter gesorgt haben.

Die mühten sich gegen den SV Concordia Plauen, Tabellenzweiter der Vogtlandklasse, nach einer 3:0-Führung zu einem 3:2-Erfolg und offenbarten dabei, dass sich in zwei Monaten Fußballpause unter freiem Himmel doch reichlich Rost angesetzt hatte. Darüber konnte auf dem Neustädter Kunstrasenplatz auch Lukas Nietschs Hattrick in der ersten halben Stunde nicht hinwegtäuschen.

Ergebnis unwichtig, aber . . .

Zwar betonte FSV-Trainer Roger Fritzsch, dass es vornehmlich darum ging, sich wieder ans Freiluftspiel zu gewöhnen, zufrieden mit der gezeigten Leistung war er dennoch nicht. „In der Vorbereitung geht es nicht um Ergebnisse, aber was wir vor dem Tor gemacht haben, war grausam und teilweise überheblich. Auch die Gegentore dürfen so niemals fallen“, sagte der Plauener in Schleizer Diensten.

Während sein Team einen höheren Vorsprung leichtfertig verpasste, kam der Gast mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie und verkürzte durch Youssef Naemt, der zudem noch den Pfosten traf, und Markus Scholz zum 3:2-Endstand. Selbst der Ausgleich wäre – wie auf der anderen Seite auch weitere Schleizer Tore – möglich gewesen, doch immerhin durften die Rennstädter den Platz als Sieger verlassen.

Nächster Test steigt in Plauen

Ob der Sand im Getriebe mit jeder Trainingseinheit weniger wird, werden die Schleizer Fußballer am kommenden Sonnabend zeigen müssen. Dann steht in Plauen der nächste Test an. Gegner ist Kreisoberligist SG Jößnitz.