Nach Freiluftstart soll neues Personal folgen

Nach drei Trainingsauftakttagen seit Dienstag startete der Fußball-Oberligist FSV Martinroda genau wie Regionalligist ZFC Meuselwitz mit einem ersten Testspiel in die Wintervorbereitung. Während die Ostthüringer am Vortag noch einmal in der Halle in Schmölln am Ball waren, legten die Martinrodaer seit Dienstag im Freien Grundlagen für einen guten Oberliga-Start und das Unternehmen Klassenerhalt. Schon in fast genau einem Monat geht es dann gleich mit einem Knaller daheim gegen den Tabellenzweiten FC Carl Zeiss Jena II (23. Februar/14 Uhr) wieder um Punkte.

Zuvor testen die Fischer-Männer geplant noch fünf Mal, so unter anderem gegen Sangerhausen (Sa., 1.2./13 Uhr), den FC Rot-Weiß U19 (Mi., 5. Februar/19 Uhr) und Fahner Höhe (Sa., 15. Februar/13 Uhr) jeweils auch zu Hause, wenn das Wetter mitspielt. Für kommendes Wochenende suchen die FSV-Verantwortlichen einen attraktiven Testgegner, da der TSV Gera-Westvororte/JFC absagte. Die Testspiel-Premiere beim etablierten Regionalligisten ZFC Meuselwitz – sogar auf dessen Hauptplatz in der bluechip-Arena auf der Zipsendorfer Glaserkuppe – brachte gegen den bestbesetzten ZFC, lediglich drei angeschlagene Spieler wurden geschont, brachten keinen Erfolg, beim 1:5 der Martinrodaer vor lediglich 80 Zuschauern, wurde es erst in der Schlussphase noch deutlich. Nachdem Hertel nach 63. Minuten auf 1:3 verkürzt hatte, zogen die spielstarken Meuselwitzer nach einmal das Tempo an und zogen durch ihren überragenden Spieler Alexander Dartsch (83., 88.) noch auf 5:1 davon. Dartsch hatte schon die Führung doppelt besorgt (13.), 39.), Strietzel gelang mit Wiederanpfiff schnell das 3:0. Für Martinroda gilt es in den nächsten Tagen auch noch personell zuzulegen. Bis zu drei Neuzugänge sind geplant und notwendig. Eine Reihe Probespieler werden erwartet, mit überstürzten Verpflichtungen ist aber nicht zu rechnen. Sportchef Dirk Keller hatte immer wieder betont: „Wir brauchen Verstärkungen, werden aber nur Spieler holen, die uns auch wirklich helfen können. Nach den langwierigen Verletzungen von R. Müller und Pusch während der Hinrunde, zog sich auch Suliman in der Halle einen Kreuzbandriss zu und El Hajj wird wohl durch ein Stipendium in den USA den Verein verlassen.