Nicht wichtig, aber schön: Stadtrodaer Bambini triumphieren

Sonderlich empfindliche Ohren durfte man am Sonntagvormittag in der Neustädter Sport- und Festhalle nicht gerade haben. Immer dann, wenn eine Szene auch nur ansatzweise so etwas wie Torgefahr versprühte, schnellte der Lautstärkepegel in Sekundenbruchteilen in die Höhe, so dass man sein eigenes Wort nicht verstand.

Die jüngsten Kicker, die G-Junioren – besser bekannt als Bambini –, waren am Werk und suchten ihren Kreismeister im Futsal und fanden ihn unter den Augen zahlreicher Eltern und Großeltern mit dem Team des FSV Grün-Weiß Stadtroda. Ein kurioses Eigentor führte im Endspiel gegen den FC Thüringen Jena letztlich zur Entscheidung, so dass der Nachwuchs der „Rod’schen Möhre“ feiern durfte. Fairplay statt Wettbewerb „Wichtig ist es nicht, dass wir gewonnen haben, aber natürlich trotzdem schön“, kommentierte Stadtrodas Coach Oliver John mit Blick auf den Fairplay-Gedanken, der in so jungen Jahren den Wettbewerbscharakter in den Hintergrund verdrängen soll. „Wir sind einfach super stolz. Im Halbfinale und Finale waren es knappe Spiele gegen gute Gegner, in denen wir es spielerisch lösen wollten und das ist uns geglückt“, so John weiter. Das Podium komplettierte der SV Blau-Weiß Neustadt, der dem VfB Steudnitz im kleinen Finale durch ein sehenswertes Freistoßtor von Damian Eckhold das Nachsehen gab. Doch letztlich war es egal, ob Erster, Fünfter oder Achter; Entgegen der geläufigen Redewendung war in Neustadt tatsächlich alles Gold, was glänzte. Alle Teams wurden – den Wettbewerbsgedanken ausblendend – zu Siegern erklärt, jeder einzelne Spieler durfte sich über eine Medaille freuen. Egal ob Erster oder Achter Entsprechend sprach etwa Daniel Schilling, Trainer der achtplatzierten Bad Lobensteiner, trotz ausbleibenden sportlichen Erfolgs von einem schönen Turnier. „Also jedenfalls mir geht es nicht um Ergebnisse, sondern darum, dass die Kinder ihr Vergnügen und Spaß an der Bewegung haben. Das war der Fall und sie haben auch etwas mitgenommen. Man hat peu à peu eine Entwicklung gesehen“, schildert Schilling, dessen Miene zur Siegerehrung ebenso zufrieden wirkte, wie die von Stadtrodas Meistertrainer Oliver John. Das Finalturnier der Bambini war nur eine von drei Endrunden um die Futsal-Kreismeisterschaft, die am Sonntag über die Bühne gingen. Keine 15 Kilometer weiter suchten die F- und E-Junioren in Pößneck ihre Titelträger. Hier trumpfte der Nachwuchs des SV Blau-Weiß Neustadt groß auf und holte in beiden Altersklassen den Pokal. Bei der F-Jugend folgten Steudnitz und Schott Jena auf dem Podium, bei den E-Junioren Grün-Weiß Tanna und der FC Carl Zeiss Jena.