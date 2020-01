Erfurt. Das Ringen um eine Zukunft des Profifußballs beim FC Rot-Weiß Erfurt ist gescheitert. Der Regionalligist wird sich wahrscheinlich am kommenden Montag aus dem Spielbetrieb zurückziehen.

Aus für FC Rot-Weiß Erfurt: Spielbetrieb wird voraussichtlich eingestellt

Insolvenzverwalter Volker Reinhardt informierte am Freitagnachmittag die Mannschaft und Trainer des FC Rot-Weiß Erfurt über die neue Entwicklung. „Bis heute Mittag, 15:00 Uhr, hat kein möglicher Investor entschieden, beim RWE einzusteigen. Der wegen des Transferfensters vorgegebene Entscheidungszeitraum war für die Interessenten zu kurz. Der Spielbetrieb von Rot-Weiß Erfurt muss daher voraussichtlich am kommenden Montag eingestellt werden“, teilte der Klub in einer Erklärung mit.

„Wenn sich bis einschließlich Sonntag keine Lösung abzeichnet, muss ich die Reißleine ziehen“, sagte Reinhardt. „Wir wollen den Spielern unbedingt die Möglichkeit erhalten, zu einem anderen Verein zu wechseln.“ FC Rot-Weiß Erfurt steht als erster Absteiger fest Der Thüringer Traditionsverein, der 1966 gegründet worden war, steht damit als erster Absteiger aus der vierten Liga fest. Alle Spiele des Tabellen-14. werden annulliert. In 19 Punktspielen erzielte Erfurt 19 Zähler und 18:27 Tore. Dieser Bilanz lagen vier Siegen, sieben Unentschieden und acht Niederlagen zugrunde. Nach dem Regionalliga-Rückzug haben die Erfurter Spieler noch die Möglichkeit, bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar einen neuen Verein zu finden. Schon in den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass zwei Spielern konkrete Angebote vorgelegt wurden. Das oberste Ziel des gescheiterten Fußballvereins vom Steigerwald ist trotz des Rückzuges aus der Regionalliga, die Erhaltung und Fortführung seines Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) und der damit verbundene Spielbetrieb der Kinder- und Jugendmannschaften. Dafür soll dieser Teil des Vereins aus dem seit Frühjahr 2018 laufenden Insolvenzverfahren herausgelöst werden. Die erste Mannschaft könnte schließlich ab der Saison 2020/21 einen Neustart in der Oberliga starten. Ausgliederung der Profis war gescheitert Die dramatische Entwicklung war entstanden, nachdem die geplante Ausgliederung der Profiabteilung in die FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH gescheitert war. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt und zwei der drei Investoren fechten inzwischen juristische Auseinandersetzungen aus. So groß ist die Finanzlücke beim FC Rot-Weiß Erfurt wirklich Kapitän vor dem Absprung: Spieler von Rot-Weiß-Erfurt erwarten Entscheidung Investoren von Rot-Weiß Erfurt stellen Strafanzeige gegen Insolvenzverwalter