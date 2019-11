Michael Habichhorst: „Es macht noch riesigen Spaß“

Am 4. Mai 2005 in Gera mit RWE II vor dem erfolgreichen Elfmeterschießen im Landespokalfinale gegen den höherklassigen FC Carl Zeiss Jena mit Trainer-Legende Albert Krebs.

Er ist ein Urgestein beim Fußball-Oberligisten FSV Martinroda. Der 35-jährige Michael Habichhorst zog sich während der letzten Saison schrittweise zurück, absolvierte nur noch sechs Spiele, auch um jüngeren Spielern Platz zu machen. Bei der zweiten Mannschaft vom FC Rot-Weiß Erfurt II, später in Sangerhausen und bei Wacker Gotha spielte Habichhorst Oberliga. Nach längerer Pause ist er seit 2013 beim FSV Martinroda. 2005 war eines seiner erfolgreichsten Jahre. Da schlug er mit der Rot-Weiß-Zweiten in Gera im Landespokalfinale Carl Zeiss Jena 7:6 nach Elfmeterschießen, spielte dann im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:8) in einem Team mit seinem heutigen Trainer Robert Fischer. Der Wechsel zur SpVgg. Geratal scheiterte im Sommer. Für den aus Geschwenda stammenden Spieler sollte sich dort der Kreis schließen. Doch nun ist der Ilmenauer überraschend beim FSV Martinroda zurück – in der Oberliga.