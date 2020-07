Nordhausen. Das erste Testspiel steht bereits am Donnerstag an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorbereitungsplan von Wacker Nordhausen steht fest

Wacker Nordhausen hat den vorläufigen Testspiel-Kalender vorgestellt.

In der Vorbereitung auf die am 15. August beginnende Oberliga-Saison trifft die Elf von Trainer Phillipp Seeland am Donnerstag (19.30 Uhr) auf Verbandsligist Bad Langensalza. Am 25. Juli (14 Uhr) kommt der SV Arnstadt aus der gleichen Liga, ehe am 30. Juli (19 Uhr) Bad Frankenhausen mit Ex-Wackeraner Carsten Kammlott gastiert. Für den 1. August (14 Uhr) hat sich Landesligist Göttingen angesagt.

Alle Spiele finden im Kuntz-Sportpark, coronabedingt jedoch noch ohne Zuschauer – statt.