FSV Martinroda: „Rote Laterne“ willensstark abgehängt

Die frühe Anreise – Martinroda übernachtete erstmals bei einem Oberliga-Auswärtsspiel in Spielortnähe – zum FC Oberlausitz Neugersdorf hat sich gelohnt. Nach zwischenzeitlicher Führung zur Pause drohte in der Schlussphase das Jahresabschlussziel, das Tabellenende zu verlassen, noch zu platzen. 19 Minuten vor Ende gingen vor nur 33 Zuschauern die Oberlausitzer durch Merkel 3:2 in Front. Der überragende dreifache Torschütze Benjamin Hertel rettete fünf Minuten vor dem Ende mit seinem Treffer zum 3:3 sein Team, das durch die bessere Tordifferenz gegenüber Bernburg auf den vorletzten Rang kletterte.

Der Klassenerhalt bleibt so nicht aussichtslos, bedenkt man die Situation in Nordhausen. Auch ohne einen Rückzug der Wacker-Zweiten, scheinen sieben Zähler auf den Relegationsrang aufholbar. Hohenstein-Ernstthal konnte sich durch einen 4:0-Sieg über Krieschow am Sonnabend erst leicht absetzen. Mit einer sehr guten Leistung „erspielte“ sich der Aufsteiger Martinroda verdient den wichtigen Punkt beim freiwillig aus der Regionalliga ausgeschiedenen FC Oberlausitz. Trainer Robert Fischer musste durch Absagen von Six und T. Müller umbauen. Das lief problemlos mit Hoppe, Metzmacher, Zimmermann und der Deckung. Trotz frühem Rückstand durch Wockatz (14.) glich Hertel nach Wiegelpass aus (34.) und brachte die Gäste verdient kurz vor der Pause nach Suliman-Vorarbeit in Führung (42.). Es war mehr drin unmittelbar nach Wiederbeginn mehr drin. Suliman verschoss einen Elfmeter (47.). Ein 3:1 der Martinroda wäre wohl die Vorentscheidung gewesen. Nach der Pause wurden die Gastgeber bissiger, dominierten auch, doch Martinroda stand sicher. Nicht unverdient verkürzte Dietrich (64.) zum 2:2. FSV-Keeper Konjecic stand unter Dauerbeschuss und wurde schon beim Folgeangriff ausgeknockt. Er klärt nicht mit den Fäusten sondern dem Kopf – konnte nicht weiter spielen, Gehirnerschütterung. Gössinger ging für ihn ins Tor, zuvor war Nowak für Hoppe gekommen. Mit Glück und Geschick verhinderten die Thüringer den Rückstand. Dann gelang Merkel doch die Neugersdorfer Führung. Das 3:2 (74.) stachelte aber die FSV-Männer noch einmal an. Mit Fernando kam neuer Schwung. Der unbändige Willen half Martinroda. Fünf Minuten vor dem Ende bediente Suliman perfekt Hertel, der abgezockt einhämmerte. Die Antwort der Gastgeber war ruppig. Die Neugersdorfer, seit Oktober viermal daheim sieglos, zeigten Nerven, handelten sich mit dem Schiedsrichter hadernd noch beim Abgang zwei rote Karten ein. Nun kann Weihnachten kommen. Die „Rote Laterne“ ist abgehängt und ab Februar soll die Kampfansage des Torjägers Benjamin Hertel umgesetzt werden. Der meinte zielsicher: „Natürlich bleibt der Klassenerhalt unser Ziel!“ In Martinroda will man es wissen.