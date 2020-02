Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spaniens Fußballerinnen erreichen historischen Tarifvertrag

Madrid. Im spanischen Frauenfußball haben Gewerkschaften und Clubs einen Tarifvertrag unterzeichnet, der unter anderem ein Mindestgehalt von 16.000 Euro pro Jahr sowie Mutterschaftsschutz vorsieht.

Es handele sich um eine "historische" Vereinbarung für den Frauenfußball, die es in dieser Form "sonst nicht in Europa und sogar auf der ganzen Welt nicht" gebe, sagte der Präsident der Spielergewerkschaft AFE, David Aganzo, bei der Präsentation des Tarifvertrags im Parlament in Madrid.

Der Vertrag wurde nach 16-monatigen, äußerst schwierigen Verhandlungen unterzeichnet. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, waren die Spielerinnen der Liga Iberdrola im November in den Streik getreten. Es sei um "Würde, Gleichheit und Gerechtigkeit" gegangen, sagte Aganzo, dessen Spielergewerkschaft sowohl die Männer als auch Frauen vertritt.

Die ehemalige Nationaltorhüterin Ainhoa Tirapu (35), die in der AFE Vizepräsidentin des Frauenkomitees ist, betonte, sie sei stolz, weil alle Spielerinnen "sich zusammengetan und hart gekämpft" hätten, um ihr Ziel zu erreichen. Es sei nur schade, dass man bei den Gesprächen mit der Clubvereinigung (ACFF) nicht früher zu einer Einigung habe kommen können. Die ACFF hatte die Forderung nach einem Mindestgehalt lange Zeit mit der Begründung zurückgewiesen, dass dies kleinere Vereine vor Problemen stellen würde.